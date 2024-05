Decyzja akcjonariuszy XTB jest zgodna z propozycją zarządu w sprawie podziału zysku. Z 787,1 mln zł jednostkowego zysku netto spółki za 2023 r., do akcjonariuszy w formie dywidendy trafi 590,2 mln zł. Pozostała cześć, czyli prawie 197 mln zł, ma być przeznaczona na kapitał rezerwowy. Dywidenda na akcję wyniesie 5,02 zł. Biorąc pod uwagę wczorajszy poziom zamknięcia notowań daje to stopę dywidendy na poziomie 6,8 proc. Dzień dywidendy został wyznaczony na 3 czerwca, zaś wypłata ma nastąpić 20 czerwca.

W 2023 r. spółka w formie dywidendy wypłaciła prawie 570,5 mln zł. Dawało to wtedy 4,86 zł dywidendy na akcję. Stopa dywidendy wynosiła wówczas ponad 11 proc.

XTB zwiększa dywidendę, a ma apetyt na więcej

XTB to jedna z największych gwiazd na GPW w tym roku. Akcje spółki od początku roku podrożały już o blisko 100 proc. Wsparciem są wyniki finansowe. Zysk netto spółki wyniósł w I kwartale 302,7 mln zł, co okazało się lepszym od oczekiwań rynkowych. Udało jej się także pozyskać prawie 130 tys. nowych klientów. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia. Przedstawiciele spółki wierzą, że firma jest w stanie jeszcze przyspieszyć rozwój.

- Naszym celem nie jest konkretny wynik, tylko stworzenie kompletnej aplikacji inwestycyjnej, dla każdego, kto chciałby zarządzać swoimi oszczędnościami niezależnie do tego, czy będzie to zarządzanie aktywne czy też pasywne. Nad tym powinniśmy przede wszystkim pracować. Jeśli bowiem będziemy w stanie zaoferować kompletny produkt, to jestem przekonany, że liczba klientów z 1 mln wzrośnie nam co najmniej do kilku milionów. Wyniki finansowe będą w takim układzie efektem wykonanej przez nas pracy — mówił ostatnio w rozmowie z „Parkietem” Omar Arnaout, prezes XTB.