Dzięki płatnościom cyklicznym klienci mogą zasilać swoje pasywne portfele inwestycyjne wybraną, stałą kwotą. Cykliczne wpłaty są następnie automatycznie inwestowane w wybrane fundusze ETF zgodnie z określoną wcześniej docelową alokacją. Dzięki nowej funkcji, każdy inwestor może ustawić jak często i jaką kwotę chce inwestować, a ustawienia można w każdym momencie zmienić i dopasować do aktualnych potrzeb i celów inwestycyjnych.

- Dzięki nowoczesnej technologii i wykorzystaniu handlu algorytmicznego, nasi klienci mogą teraz inwestować regularnie wybraną kwotę. Płatności cykliczne ułatwiają długoterminowe, pasywne inwestowanie i wykorzystanie globalnego potencjału, jaki dają fundusze ETF — komentuje Omar Arnaout, prezes XTB. - Stale poszerzamy naszą ofertę, wzbogacając ją o produkty dla osób, które są zainteresowane inwestowaniem, ale nie chcą poświęcać na to zbyt dużo wolnego czasu — dodaje.

Szef XTB podkreśla także, że już pierwsze tygodnie po wprowadzeniu planów inwestycyjnych do oferty pokazały, że zainteresowanie tym produktem jest spore co determinowało też decyzje związane z płatnościami cyklicznym. - Nową funkcjonalność od razu wprowadzamy na wszystkich rynkach, by jak największa liczba inwestorów mogła skorzystać z automatyzacji swoich inwestycji — mówi Arnaout. - Widzimy obiecujące wyniki planów inwestycyjnych na wszystkich rynkach. Prym wiedzie rynek polski, gdzie produkt został dodany stosunkowo późno, natomiast dzięki dużemu zainteresowaniu klientów stał się liderem pod względem liczby i wartości portfeli inwestycyjnych — dodaje szef XTB.