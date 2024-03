Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers), często nazywane ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej menedżerów (chociaż jest to określenie nieprecyzyjne), to szczególny rodzaj ubezpieczenia gospodarczego o charakterze majątkowym. Funkcjonuje ono w trójkącie Ubezpieczyciel, Ubezpieczający i Ubezpieczony w cechach umowy na rzecz osoby trzeciej.