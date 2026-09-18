Bank wyemitował obligacje podporządkowane przeznaczone do kwalifikacji do funduszy własnych VeloBanku jako kapitał Tier II. Pozyskane w ten sposób środki zwiększają możliwości finansowania dalszego rozwoju banku oraz pozwalają dywersyfikować jego źródła kapitału.
Emisja ma dziesięcioletni termin zapadalności z możliwością wcześniejszego wykupu po pięciu latach, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów regulacyjnych (10NC5). Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 2,5 proc. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 tys. zł.
– Pierwsza emisja długu VeloBanku następuje po zakończeniu przejęcia działalności detalicznej Citi Handlowego, co nie jest przypadkowe. Transakcja zwiększyła wartość aktywów banku o ponad 40 proc. i wzmocniła naszą pozycję wśród dziesięciu największych banków działających w Polsce. Zbudowaliśmy solidną historię rentownego wzrostu, solidnych fundamentów i odporności bilansu. Teraz budujemy bank, który finansuje swój rozwój w sposób charakterystyczny dla największych instytucji finansowych. To jednocześnie początek obecności VeloBanku na rynku kapitałowym – mówi Adam Marciniak, prezes VeloBanku.
Bank będzie w dalszym ciągu koncentrował się na budowaniu rynkowej struktury bazy kapitałowej, korzystając z dostępnych na rynku instrumentów i chce być dalej aktywnym uczestnikiem rynku, adekwatnie do potrzeb oraz warunków rynkowych.
Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie wybranym inwestorom instytucjonalnym, w tym towarzystwom funduszy inwestycyjnych i otwartym funduszom emerytalnym. Oferta nie była skierowana do inwestorów indywidualnych.
– To nasza pierwsza emisja i jednocześnie ważny test zaufania rynku do VeloBanku. Myślę, że zdaliśmy go celująco. Popyt przekraczający o ponad 40 proc. wartość emisji, pomimo bardzo napiętej sytuacji na globalnym rynku długu, pokazuje, że inwestorzy pozytywnie oceniają fundamenty banku, jego bezpieczeństwo, wyniki i perspektywy dalszego rozwoju. Bank zamierza utrzymać regularny dostęp do rynków kapitałowych w nadchodzących latach, w tym do instrumentów Tier II i kwalifikowanych do MREL, aby wspierać ambitny wzrost i wymogi regulacyjne – mówi Tomasz Kubiak, członek zarządu ds. finansowych VeloBanku.
VeloBank zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.
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