Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miała Selvita w I półroczu.

Jaki jest portfel zamówień.

Co mówią analitycy.

Kto został nowym prezesem.

Notowania Selvity podczas piątkowej sesji spadają przed południem o 10 proc. do 22,95 zł. To dziś największa przecena na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy wyprzedają akcje Selvity po tym, jak spółka opublikowała wyniki za I półrocze 2026 r. Są nieco słabsze od oczekiwań, ale niepokój wzbudził przede wszystkim portfel zamówień.

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Jakie wyniki miała Selvita w I półroczu 2026 r.

W porannym komentarzu analitycznym BM PKO BP wskazuje, że wartość kontraktów podpisanych od połowy maja była bardzo słaba (-30 proc. rok do roku oraz -13 proc. wobec 2024 r.), zwłaszcza na tle szybko poprawiającego się kontraktowania wśród głównych spółek porównawczych (Charles River, IQVIA, Medpace).

„Wskazuje to na ryzyko obniżenia naszej prognozy EBITDA na cały 2026 rok (około 55 mln zł wydaje się obecnie bardziej prawdopodobne) i potwierdza tezę, że przy silnym uzależnieniu od zleceń na usługi chemiczne i niewielkim doświadczeniu w nowych klasach leków, Selvita jest słabo przygotowana na obecne trendy w branży CRO” – czytamy w raporcie.

Spółka informuje, że jej backlog na cały 2026 r. wynosi 306 mln zł wobec 334 mln zł rok wcześniej. Z kolei zakontraktowanie segmentu rozwoju leków jest o 23 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W I półroczu przychody grupy spadły do 158 mln zł z prawie 184 mln zł rok temu, a EBITDA do 23,9 mln zł z 30,9 mln zł. Na poziomie netto grupa ma ponad 8 mln zł straty wobec 4,2 mln zł straty rok temu. Pogorszyły się też (spadek do około 2 mln zł z 22 mln zł) przepływy operacyjne.

W samym II kwartale przychody miały wartość 84,7 mln zł. Były o 1 proc. niższe od prognozy PKO i zgodne z konsensusem. Z kolei skorygowana EBITDA (z wyłączeniem programu motywacyjnego) wyniosła 12,6 mln zł, co stanowiło wynik o 2 proc. powyżej oczekiwań PKO BP i 6 proc. poniżej rynkowego konsensusu.

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Kto jest nowym prezesem Selvity

Rada nadzorcza Selvity powołała na stanowisko prezesa Rafała Chwasta – menedżera z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami giełdowymi. Z Selvitą związany jest od 2009 r. jako akcjonariusz i wieloletni członek rady nadzorczej. W latach 2008-2026 pełnił funkcję wiceprezesa grupy Nowy Styl, odpowiadając za rozwój przez akwizycje oraz finanse i IT, a w latach 2023-2026 dodatkowo funkcję CEO Nowy Styl International. Wcześniej, w latach 1998-2007, jako wiceprezes i dyrektor finansowy współtworzył strategię rozwoju Comarchu.

Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel i dotychczasowy prezes, obejmuje funkcję wiceprezesa i będzie odpowiadał bezpośrednio za obszar sprzedaży.

Selvita kontynuuje rozpoczęty w maju 2026 r. przegląd opcji strategicznych. W raporcie analitycznym BM PKO ocenia, że powołanie Rafała Chwasta na nowego prezesa sugeruje, że obecnie pełna uwaga skupiona jest właśnie na finalizacji przeglądu opcji strategicznych. Zdaniem analityków preferowanym scenariuszem jest przejęcie Selvity przez dużego, międzynarodowego gracza.

W ocenie BM PKO BP pomimo spadku kursu akcji w ostatnich miesiącach, wycena Selvity nadal nie wydaje się jednoznacznie atrakcyjna, biorąc pod uwagę spadające tempo zysków/portfela zamówień oraz wskaźnik EV/EBITDA na poziomie około 11.