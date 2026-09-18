Indeks dużych spółek rozpoczął dzisiejszą sesję od zwyżki o około 0,5 proc., atakując strefę szczytową, ukształtowaną w pierwszej części miesiąca. WIG20 ma dziś spore wsparcie w LPP, które bardzo pozytywnie zareagowało na wyniki. Wyniki spółek za II kwartał wciąż nakręcają polski rynek - w czwartek paliwa do wzrostów dało Allegro. Z drugiej strony poznaliśmy dziś dane o produkcji przemysłowej w sierpniu, która wzrosła o 4,3 proc., tj. o 2 pkt proc. poniżej prognoz rynkowych. Rynek zareagował na nie ozięble, a WIG20 skierował się w okolice wczorajszego zamknięcia. Indeks dużych spółek w dół ściąga kolejny dzień Orlen, ale i część banków. Ich spadki nie są jednak poważne.

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Krajowy rynek akcji prezentuje się dziś też nieźle na tle Europy, gdzie przeważa kolor czerwony. Niemiecki DAX oraz francuski CAC40 tracą po około 0,5 proc. Kiepsko zachowują się też inne giełdy w naszym regionie.

Ostatnia w tym tygodniu sesja w Azji zakończyła się jednak z lekką przewagą wzrostów. Najmocniejszy był koreański KOSPI, który finiszował 2,5 proc. wyżej. Wraz z nim rosły także TAIEX oraz Nikkei 225. Pod presją podaży znów znalazła się natomiast Dżakarta.

Poranek przynosi zwyżki kontraktów na amerykańskie indeksy po bardzo udanej sesji w czwartek.

Na rynku ropy wciąż jest nerwowo. Czwartek przyniósł początkowo spore spadki, ale zostały one wymazane po południu. W piątek z rana ropa jednak wraca do przeceny, aczkolwiek kontrakty na baryłkę gatunku Brent utrzymują się powyżej 100 dolarów.

Na rynku walut jest spokojniej. Kurs głównej pary pozostaje w okolicach 1,148. Krajowi inwestorzy za dolara płacą poniżej 3,80 zł, a za euro 4,35 zł. Bitcoin zwyżkuje kolejny dzień i kosztuje 77,93 tys. dolarów