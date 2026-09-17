Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało Allegro w I półroczu 2026 r.

Jak radzi sobie biznes w Polsce.

Jakie są prognozy na cały rok.

Jakie plany przedstawił zarząd.

Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od wzrostów. Około godz. 10 akcje drożeją o prawie 4 proc. do 46,9 zł. To reakcja na opublikowane wyniki za I półrocze i podniesione prognozy.

Reklama Reklama

-Pracujemy na pełnych obrotach w trzecim kwartale: wzrost GMV w Polsce przyspieszył, a GMV na naszych rynkach międzynarodowych uległo podwojeniu rok do roku w ciągu pierwszych dziesięciu tygodni tego kwartału. Licząc od początku roku, nasz biznes w Polsce przekroczył górną granicę poprzednich prognoz, rozpędzając wzrost całej grupy do prawie 15 proc. rok do roku, co pozwoliło nam na znaczne podwyższenie prognoz. Nasze koło zamachowe kręci się więc szybciej niż kiedykolwiek i nie zwalniamy tempa – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Jakie wyniki miało Allegro w I półroczu 2026 r.

GMV (wartość sprzedanych towarów) grupy Allegro w drugim kwartale 2026 r. wzrosła o 14,4 proc. do 19,6 mld zł, a w całym półroczu wzrost wyniósł 13,7 proc., do 36,7 mld zł. Skorygowany zysk EBITDA w II kwartale wyniósł 1,03 mld zł, czyli o 11,5 proc. więcej rok do roku. Z kolei w całym pierwszym półroczu poszedł w górę o 16,9 proc. do 1,96 mld zł. Natomiast zysk netto w samym II kwartale poszybował o ponad 37 proc. do 529,3 mln zł.

Bardzo dobrze radzi sobie biznes w Polsce. Dynamika GMV przyspieszyła do 12 proc. rok do roku, czyli jest ponad trzy razy wyższa niż nominalna sprzedaż detaliczna w kraju. Dynamika przychodów wyniosła 14,4 proc., a skorygowanego zysku netto 11,3 proc.

Przyspieszający wzrost w trzecim kwartale przekonał władze Allegro do podwyższenia całorocznych oczekiwań dotyczących wzrostu GMV w Polsce do 11-13 proc. rok do roku, a skorygowanego zysku EBITDA do 11-14 proc.

Coraz lepiej radzi sobie też biznes za granicą. W ciągu pierwszych dziesięciu tygodni trzeciego kwartału wzrost GMV w segmencie międzynarodowym Allegro przyspieszył do około 100 proc. rok do roku. Allegro stawia sobie za cel zamknięcie roku z GMV na międzynarodowych platformach o prawie 2 mld zł wyższym niż w 2025 r., a próg rentowności ma zostać osiągnięty w 2029 r. Spółka informuje również, że otworzyła swoje biuro w Shenzhen, by być bliżej chińskich sprzedających, lepiej ich poznawać i bezpośrednio dbać o przestrzeganie zasad obowiązujących na platformie.

Jakie plany ma Allegro

Dobre wyniki w Polsce i za granicą sprawiły, że grupa podniosła prognozy na 2026 r.: teraz oczekuje GMV na poziomie 78,3-79,9 mld zł, przychodów 13,4-13,6 mld zł oraz skorygowanej EBITDA w okolicach 3,9-4,1 mld zł.

Allegro rozszerza swoją ofertę dzięki partnerstwom, które łączą miliony klientów i napędzają GMV i przychody. Zarząd wskazuje, że cele są jasne: stać się największym marketplace'em usług zdrowotnych i najlepszą platformą turystyczną w regionie. Fundamentem biznesu mają być nowoczesne technologie. Allegro Klik, usługa płatności z cashbackiem tworzona we współpracy z PKO Bankiem Polskim, pozyskała ponad 370 000 użytkowników w ciągu pięciu miesięcy, stając się najszybciej rozwijającą się metodą płatności w historii Allegro. Spółka informuje, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest włączenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do około 40 proc. swojego portfela technologicznego do końca roku.

Allegro jest jedną z pierwszych polskich firm obecnych w ChatGPT App Store dzięki pionierskiej współpracy z OpenAI. Polska grupa połączyła też siły z ElevenLabs.

-Koło zamachowe Allegro wykorzystuje nie tylko ogromną skalę platformy, która liczy już 21 milionów aktywnych kupujących, wybierających spośród ponad 90 milionów produktów od ponad 150 000 sprzedawców – jego dynamikę napędzają przełomowe partnerstwa i rozwój sztucznej inteligencji – podsumowuje szef Allegro.