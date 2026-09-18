„Ojciec Czas zawsze wygrywa” – napisał w liście do akcjonariuszy 96-latek, który przekształcił Berkshire Hathaway w potęgę inwestycyjną. „Był jednak dla mnie hojny”.
Życie w zarządzie będzie teraz wyglądać zupełnie inaczej dla Howarda, który jest uderzająco podobny do swojego legendarnego ojca-inwestora.
I wie, że ta zmiana odmieni jego życie, które od dawna składało się z częstych podróży po świecie w celach filantropijnych, a także codziennej rutyny rolnika uprawiającego własną ziemię.
„Byłem w około 155 krajach. I dużo podróżuję. Byłem na Ukrainie pięć razy w w 2022 roku. I to samo pięć razy w w 2023 roku i prawdopodobnie cztery lub pięć razy w tym roku. Więc to są podróże, których nie odbędę” – powiedział Buffett w wywiadzie dla Yahoo Finance w w 2024 roku.
Buffett, mający 71 lat, jest postrzegany jako „strażnik” wyjątkowej kultury Berkshire, którą jego ojciec i wieloletni porucznik Charlie Munger tworzyli przez dekady. Sam biznes to prawdziwa bestia, wymagająca fachowego planowania i nadzoru ze strony zarządu Berkshire.
Działalność firmy obejmuje zarówno zarządzanie jedną z najważniejszych linii kolejowych w kraju w Burlington Northern, jak i wspieranie rynku mieszkaniowego za pośrednictwem firmy deweloperskiej Clayton Homes.
Buffett ma bogate doświadczenie menedżerskie, od pracy w dziale relacji inwestorskich w firmie surowcowej Archer Daniels Midland (ADM) po bycie członkiem zarządu Coca-Coli (KO), ulubionego napoju jego ojca i firmy inwestycyjnej, która od dawna jest jego własnością. (Z zarządu Coca-Coli odszedł w w 2016 roku po 17 latach).
Buffett jest również prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Fundacji Howarda G. Buffetta, założonej w w 1999 roku.
„Muszę pamiętać, że muszę być obecny tylko po to, by wykonywać swoją pracę [w Berkshire] i swoje obowiązki. Myślę więc, że poziom ryzyka związanego z tym, co robię w życiu, prawdopodobnie się zmniejszy” – powiedział Buffett w wywiadzie z z 2024 roku. „Nie będę zarządzał firmą jako prezes niewykonawczy. Moim zadaniem będzie wspieranie przyszłego prezesa Grega Abela na wszelkie możliwe sposoby”.
Warren Edward Buffett, zwany „Czarodziejem z Omaha” (albo „Wyrocznią z Omaha”), urodzony 30 sierpnia 1930 właśnie w stanie Omaha, to amerykański inwestor giełdowy, przedsiębiorca i filantrop. Do Do 2025 dyrektor generalny holdingu Berkshire Hathaway, uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie. Od lat notowany na liście najbogatszych ludzi świata magazynu „Forbes”. W W 2025 roku „Forbes” oszacował jego majątek na 154 mld USD, plasując go na 6. pozycji najbogatszych ludzi na świecie. Słynął z długoterminowego podejścia, kupowania akcji niedowartościowanych, stabilnych spółek oraz ogromnego wyczucia rynkowego, co przyniosło mu wspomniane miano.
Czytaj więcej
Konglomerat posiada rekordową kwotę 397,4 mld USD w gotówce i bonach skarbowych, co stanowi 59 proc. jego portfela inwestycyjnego. A Buffett Indica...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas