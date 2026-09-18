Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kulisy historycznej zmiany na czele Berkshire Hathaway i kto zastąpi legendarnego inwestora.

Na czym polegać będzie rola następcy jako „strażnika” unikalnej kultury organizacyjnej firmy.

Jak nowa funkcja wpłynie na dotychczasowe, międzynarodowe zaangażowanie Howarda G. Buffetta.

Jaki jest planowany podział obowiązków w nowym kierownictwie holdingu inwestycyjnego.

„Ojciec Czas zawsze wygrywa” – napisał w liście do akcjonariuszy 96-latek, który przekształcił Berkshire Hathaway w potęgę inwestycyjną. „Był jednak dla mnie hojny”.

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Życie w zarządzie będzie teraz wyglądać zupełnie inaczej dla Howarda, który jest uderzająco podobny do swojego legendarnego ojca-inwestora.

I wie, że ta zmiana odmieni jego życie, które od dawna składało się z częstych podróży po świecie w celach filantropijnych, a także codziennej rutyny rolnika uprawiającego własną ziemię.

„Byłem w około 155 krajach. I dużo podróżuję. Byłem na Ukrainie pięć razy w w 2022 roku. I to samo pięć razy w w 2023 roku i prawdopodobnie cztery lub pięć razy w tym roku. Więc to są podróże, których nie odbędę” – powiedział Buffett w wywiadzie dla Yahoo Finance w w 2024 roku.

Buffett, mający 71 lat, jest postrzegany jako „strażnik” wyjątkowej kultury Berkshire, którą jego ojciec i wieloletni porucznik Charlie Munger tworzyli przez dekady. Sam biznes to prawdziwa bestia, wymagająca fachowego planowania i nadzoru ze strony zarządu Berkshire.

Działalność firmy obejmuje zarówno zarządzanie jedną z najważniejszych linii kolejowych w kraju w Burlington Northern, jak i wspieranie rynku mieszkaniowego za pośrednictwem firmy deweloperskiej Clayton Homes.

Buffett ma bogate doświadczenie menedżerskie, od pracy w dziale relacji inwestorskich w firmie surowcowej Archer Daniels Midland (ADM) po bycie członkiem zarządu Coca-Coli (KO), ulubionego napoju jego ojca i firmy inwestycyjnej, która od dawna jest jego własnością. (Z zarządu Coca-Coli odszedł w w 2016 roku po 17 latach).

Buffett jest również prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Fundacji Howarda G. Buffetta, założonej w w 1999 roku.

„Muszę pamiętać, że muszę być obecny tylko po to, by wykonywać swoją pracę [w Berkshire] i swoje obowiązki. Myślę więc, że poziom ryzyka związanego z tym, co robię w życiu, prawdopodobnie się zmniejszy” – powiedział Buffett w wywiadzie z z 2024 roku. „Nie będę zarządzał firmą jako prezes niewykonawczy. Moim zadaniem będzie wspieranie przyszłego prezesa Grega Abela na wszelkie możliwe sposoby”.

Warren Edward Buffett, zwany „Czarodziejem z Omaha” (albo „Wyrocznią z Omaha”), urodzony 30 sierpnia 1930 właśnie w stanie Omaha, to amerykański inwestor giełdowy, przedsiębiorca i filantrop. Do Do 2025 dyrektor generalny holdingu Berkshire Hathaway, uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie. Od lat notowany na liście najbogatszych ludzi świata magazynu „Forbes”. W W 2025 roku „Forbes” oszacował jego majątek na 154 mld USD, plasując go na 6. pozycji najbogatszych ludzi na świecie. Słynął z długoterminowego podejścia, kupowania akcji niedowartościowanych, stabilnych spółek oraz ogromnego wyczucia rynkowego, co przyniosło mu wspomniane miano.