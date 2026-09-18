Prezes Grzegorz Kinelski przedstawił na konferencji wynikowej najważniejsze wyniki za pierwsze półrocze 2026 r. Odnotowano niższe przychody z powodu niższych cen energii w porównaniu do poprzedniego okresu. Produkcja energii i węgla utrzymuje się na poziomie zeszłego roku. EBITDA była niższa, co jest efektem niższej ceny energii, taryfy G oraz ceny węgla. Firma zainwestowała ponad 3 miliardy złotych z planowanych 5 miliardów i utrzymuje stabilną pozycję finansową, kontynuując intensywne inwestycje w kluczowe projekty. – Pierwsze półrocze 2026 r. było okresem, kiedy rozwijaliśmy nowe moce wytwórcze, wzmacnialiśmy sieci dystrybucyjne, zabezpieczaliśmy przyszłe dostawy paliw oraz dostosowywaliśmy organizację do wyzwań zmieniającego się rynku. Wypracowaliśmy 2,75 mld zł EBITDA, a największy udział w wyniku miały obszary dystrybucji wytwarzania. Stabilne fundamenty finansowe pozwalają nam realizować ambitny program inwestycyjny przy zachowaniu odpowiedzialności i dyscypliny finansowej – powiedział prezes.

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Ożywienie na rynku węgla

W ślad za sytuacją na rynku gazu i zwiększonym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o produkcję na węglu kamiennym, firma widzi wzrosty na tych rynkach. – Zauważamy systematyczny wzrost pomiędzy rokiem 2024 a rokiem bieżącym: dla analogicznych okresów pierwszych 8 miesięcy cena wzrosła z poziomu niecałych 400 zł za MWh do poziomu ponad 480 zł. Uwidacznia się również coraz większa zmienność tego rynku, czyli liczba godzin z cenami ujemnymi z jednej strony i z drugiej strony wysokimi cenami w okresach wysokiego zapotrzebowania – mówił prezes Enea Trading Rafał Soja.

Jak wskazał, rośnie ekonomika produkcji energii na źródłach emisyjnych, z tą jednak różnicą, że identyfikowane są ujemne wskaźniki CCS, dla produkcji energii z gazu. – Jeżeli chodzi o produkcję energii z węgla kamiennego, zauważamy od dłuższego okresu trend boczny, który istotnie poprawia się w ostatnich miesiącach – mówił. Z perspektywy produkcji energii na elektrownie wpływały w tym roku najpierw warunki atmosferyczne, czyli mocna zima, pierwsza taka od kilkunastu lat. – Bloki pracowały dużo więcej niż zwykle. Zmienia się też sposób prowadzenia bloków przez PSE. To są też pokłosia różnych kwestii związanych z bezpieczeństwem, co wpływa też na nasze wyniki – wskazał prezes Soja.

Jak dodał wiceprezes Enei ds. finansowych Marek Lelątko, dzięki tym zdarzeniom utrzymano produkcję i ekonomikę w obszarze wytwarzania. Produkcja energii elektrycznej w I poł. 2026 wyniosła 8,65 TWh z węgla o 0,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody sektora wytwarzania są jednak nieco niższe o 1,4 proc. niż rok wcześniej i wynoszą ponad 6,3 mld zł.

Dystrybucja znów króluje

W pierwszym półroczu 2026 r. Grupa Enea wypracowała EBITDA na poziomie 2 752,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły 12 822 mln zł i były niższe rok do roku o 9,0 proc. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 1 503,7 mln zł. Nakłady inwestycyjne Grupy osiągnęły blisko 3,16 mld zł. W obszarze wytwarzania EBITDA wyniosła 1,1 mld zł i była wyższa rok do roku o 97,8 mln zł. Wzrost wyniku odnotowały wszystkie trzy sektory: energetyka konwencjonalna, OZE i ciepło. W segmencie OZE EBITDA zwiększyła się o 64,4 mln zł, przede wszystkim dzięki wyższemu wynikowi energetyki wiatrowej, będącemu efektem przeprowadzonych akwizycji. Grupa wytworzyła łącznie blisko 10,5 TWh energii elektrycznej netto, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

W obszarze dystrybucji EBITDA osiągnęła 1,49 mld zł, co oznacza wzrost o 51,3 mln zł rok do roku. Na wynik pozytywnie wpłynął wzrost marży z działalności koncesjonowanej. Jednocześnie obszar odnotował wyższe koszty operacyjne oraz wzrost rezerw dotyczących majątku sieciowego. Enea Operator dostarczyła odbiorcom końcowym 10,5 TWh energii.

W obszarze obrotu EBITDA ukształtowała się na poziomie 95,1 mln zł i była niższa rok do roku o 321,8 mln zł. – Spadek wyniku był efektem niższej marżowości na rynku detalicznym. Dodatkowo, istotny wpływ na wynik EBITDA miał wzrost wykorzystania rezerw, w szczególności rezerwy zawiązanej na Taryfę G. – tłumaczył wiceprezes ds. finansowych.

W obszarze wydobycia EBITDA wyniosła 106,5 mln zł i była niższa rok do roku o 304,8 mln zł. Odnotowano niższy poziom przychodów ze sprzedaży węgla (przy wyższym wolumenie sprzedaży węgla zrealizowano niższą cenę sprzedaży). Spółka zapewnia, że zapasy węgla na najbliższą zimę są wypełnione, ale prezes Soja przyznał, że spółki górnicze przesyłają listy dot. możliwości renegocjacji cen węgla. – Podjęliśmy rozmowy z dostawcami węgla i je prowadzimy. Nasze rozmowy dotyczą roku 2027 r. – wskazał prezes i dodał, że rozmowy będą finalizowane na przełomie października i listopada.