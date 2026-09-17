Giełdowego trzęsienia ziemi nie było. Chociaż Rezerwa Federalna „dowiozła” podwyżkę stóp procentowych., to rynki przyjęły ją... z ulgą.

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W czwartek na europejskich parkietach dominował bowiem kolor zielony. Inwestorzy najwyraźniej uznali, że najgorsza jest niepewność. Warsh pokazał jastrzębie oblicze, ale dodatkowo jeszcze wykazał się niezależnością w stosunku do oczekiwań Donalda Trumpa, dzięki czemu można było odetchnąć z ulgą.

– W przewrotny sposób podwyżka stóp oraz wyraźnie wyceniane obecnie dalsze zacieśnianie polityki monetarnej mogą być interpretowane jako wyraz nadzwyczajnej siły gospodarki. Bardziej prawdopodobne jest to, co obserwujemy jako ogromną, ale jednak niepisaną ulgę rynków finansowych, że niezależność Fed została zachowana. Wielu analityków i komentatorów w przeszłości (i często w dalszym ciągu) insynuuje, że Kevin Warsh oraz szereg innych członków Fed nie są niezależni od Donalda Trumpa. Taki stan rzeczy byłby gigantycznym ryzykiem dla całego światowego systemu finansowego, niezależność banku centralnego to jeden z filarów stabilności gospodarczej we współczesnym świecie, a Fed jest najważniejszym z nich – wskazuje Kamil Szczepański, analityk XTB.

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WIG20 patrzy znów na szczyty

W przypadku Warszawy można było w czwartek mówić nawet o sporym optymizmie. Nie dość, że otoczenie nam sprzyjało, to jeszcze dostaliśmy kolejny impuls wewnętrzny. W przypadku indeksu WIG20 ten impuls miał postać akcji Allegro, które po publikacji wyników finansowych wyraźnie szły w górę. Splot tych czynników sprawił, że WIG20 w ciągu dnia rósł nawet o ponad 1,5 proc., a rekordy wszechczasów znów były na wyciągnięcie ręki. W czwartek od wyraźnych wzrostów dzień zaczęły także indeksy amerykańskie. Jeśli dodać do tego pojawiające się szanse na jakiś rodzaj przełomu na Bliskim Wschodzie, to wydaje się, że hossa nadal ma potencjał.

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Wydarzenia rynkowe z optymizmem przyjął też rynek walutowy. Złoty umacniał się w ciągu dnia zarówno wobec dolara, jak i euro. Sprzyjała temu przecena dolara na globalnym rynku. Wyraźny spadek ceny widać też było w przypadku ropy naftowej, która traciła ponad 1 proc. Drożały za to metale szlachetne. Złoto po południu zyskiwało około 2 proc., a srebro drożało o ponad 4 proc.