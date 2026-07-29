Oczekiwania 6 biur maklerskich co do zysku netto banku w II kwartale 2026 r. wahały się od 1.023 mln zł do 1.064,1 mln zł.

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Najwyższy kwartalny wynik netto w historii

Zgodnie z raportem banku zysk netto mBanku w II kwartale 2026 r. wzrósł 10,5 proc. rok do roku i wzrósł 11,2 proc. w ujęciu kwartalnym. Bank podał, że jest to najwyższy kwartalny wynik netto w jego historii.

W I połowie 2026 roku zysk netto grupy mBanku wyniósł 2.013 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1.665 mln zł (wzrost o 20,9 proc.).

Bank podał, że na jego wynik finansowy w II kwartale 2026 roku w porównaniu do I kwartału 2026 roku wpływ miał wpływ m.in. wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,6 proc. (dzięki wyższym przychodom z tytułu odsetek), niewielki spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji ze względu na wyższe koszty z tytułu prowizji, spadek wyniku na działalności handlowej, relatywnie niskie koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi oraz spadek kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) spowodowany głównie zaksięgowaniem w I kwartale rocznej składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji.

W perspektywach na 2026 rok bank podał, że jego przychody ogółem przekroczą poziom osiągnięty w 2025 roku. Zgodnie z planami wolumeny biznesowe będą rosły w tempie szybszym niż rynek, przy utrzymaniu koncentracji na kredytach mieszkaniowych i finansowaniu branż strategicznych

Wskaźnik koszty/dochody ma być w 2026 roku wyraźnie poniżej strategicznego celu na poziomie 35 proc., dzięki zdyscyplinowanemu zarządzaniu kosztami pomimo inwestycji i rozwoju biznesu, a koszty ryzyka prawnego nie będą stanowić znaczącego obciążenia wraz z dalszą redukcją aktywnego portfela hipotek w CHF i spadającą liczbą postępowań sądowych.

Wynik odsetkowy grupy mBanku wyniósł w II kwartale 2.453 mln zł i był o 1,3 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 2.420,9 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 4 proc. rdr i wzrósł 2,6 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w I półroczu 2026 roku obniżyła się do 3,49 proc. wobec 4,25 proc. przed rokiem. W II kwartale marża wyniosła 3,47 proc., podczas gdy w I kwartale 3,52 proc.

Wynik z prowizji wyniósł natomiast 569 mln zł, co oznacza, że był zgodny z prognozami analityków ankietowanych przez PAP Biznes (571,4 mln zł). Wynik z prowizji spadł 2,3 proc. rdr i spadł 1,2 proc. w ujęciu kwartalnym.

W całym I półroczu 2026 roku grupa mBanku wypracowała dochody w wysokości 6.221 mln zł. Były one stabilne w porównaniu z dochodami w analogicznym okresie 2025 roku, kiedy wyniosły 6.227 mln zł (-0,1 proc.)

Koszty ogółem w II kwartale były na poziomie 950 mln zł, czyli były zgodne z konsensusem na poziomie 941,2 mln zł. Koszty ogółem wzrosły 5,4 proc. rdr i spadły 18,9 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w grupie mBanku wyniósł 34,1 proc. wobec 30,9 proc. przed rokiem. Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów(skorygowany o składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji) wyniósł 31,8 proc.

Saldo rezerw wyniosło 136 mln zł i było zgodne z konsensusem na poziomie 134,8 mln zł. Saldo rezerw wzrosło 5,4 proc. rdr i wzrosło 30,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Koszty ryzyka są na poziomie 37 pb. w porównaniu do 30 pb. w poprzednim kwartale.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi wyniosły 124 mln zł wobec 73 mln w I kwartale 2026 r.

mBank podał, że pod koniec II kwartału 2026 roku przeciwko bankowi toczyło się 1.399 postępowań sądowych dotyczących sankcji kredytu darmowego o łącznej wartości przedmiotów sporu wynoszącej 44 mln zł. Dotychczasowe orzecznictwo jest w przeważającej mierze korzystne dla banku - prawomocnie zakończyło się 239 takich spraw, a w 197 sprawach zapadły wyroki korzystne dla banku.

Bank podał, że w odpowiedzi na wyrok TSUE z dnia 23 kwietnia 2026 roku (sprawa C-744/24) zaprzestał naliczania odsetek od finansowanych kosztów kredytu, a roszczenia dotyczące odsetek naliczonych przed 23 kwietnia 2026 roku są rozpatrywane indywidualnie, po otrzymaniu reklamacji od klienta.

Ożywienie akcji kredytowe

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec czerwca 2026 roku zwiększyła się w stosunku do końca 2025 roku o 13,2 proc., i wyniosła 150.775 mln zł. W ujęciu rok do roku wzrosła o 13,2 proc.

W ujęciu półrocznym na tę dynamikę największy wpływ miał wzrost wolumenu kredytów udzielonych klientom korporacyjnym, a w ujęciu rocznym wzrost wolumenu kredytów udzielonych klientom indywidualnym.

W I półroczu 2026 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym zwiększyły się o 7,9 proc., a w ujęciu rocznym wartość kredytów udzielonych tym klientom była wyższa o 14,3 proc. Wartość kredytów hipotecznych i mieszkaniowych brutto udzielonych osobom fizycznym wyniosła 56.453 mln zł, czyli w ujęciu rocznym wzrosła o 17,7 proc.

„Dodatni wpływ na dynamikę kredytów udzielonych klientom indywidualnym miało dalsze ożywienie akcji kredytowej, na którą korzystnie wpływał spadek stóp procentowych NBP, a ujemny wpływ miała aktualizacja szacunków przepływów pieniężnych związanych z kredytami hipotecznymi w CHF i zmniejszenie wartości bilansowej brutto tych kredytów zgodnie z MSSF 9, oraz sprzedaż części portfela należności niepracujących” - podał bank w raporcie.

W pierwszej połowie 2026 roku grupa mBanku udzieliła 10.726 mln zł kredytów hipotecznych, o 73,9 proc. więcej niż w I połowie 2025 roku. W ujęciu półrocznym sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła najwyższy poziom w historii grupy.

Sprzedaż kredytów niehipotecznych w I połowie 2026 roku osiągnęła wartość 7.931 mln zł, co oznacza, że była wyższa niż w I połowie 2025 roku o 14,7 proc.

Sprzedaż kredytów korporacyjnych wzrosła o 16,2 proc. rok do roku i wyniosła 27.259 mln zł, głównie dzięki wzrostowi kredytów typu „structured finance” (+21,2 proc. rok do roku), które finansują m.in. OZE.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,3 proc. wobec 15,9 proc. na koniec czerwca 2025 roku. Współczynnik kapitału Tier 1 ukształtował się na poziomie 13,6 proc. wobec 14,9 proc. na koniec czerwca 2025 roku. Bank podał, że współczynniki kapitałowe na koniec czerwca 2026 roku były niższe głównie ze względu na wzrost łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.