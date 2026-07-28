Spółka stała się symbolem całego boomu AI, a każda kolejna publikacja wyników utwierdzała rynki w przekonaniu, że jej przewaga technologiczna i tempo wzrostu pozostają niezagrożone.

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Ostatnie wydarzenia pokazują jednak, że narracja wokół Nvidii zaczyna się zmieniać. Rynek nie przestał wierzyć w potencjał spółki, ale coraz większą uwagę poświęca czynnikom, które do tej pory schodziły na dalszy plan. Pytanie nie brzmi już wyłącznie, jak szybko Nvidia będzie zwiększać sprzedaż, lecz czy model napędzający ten wzrost jest równie trwały, jak dotychczas zakładano.

Co istotne, ostatnia przecena akcji nie była efektem pogorszenia fundamentów. Nie pojawiły się informacje o słabszym popycie, utracie kluczowych klientów czy spadających marżach. Wręcz przeciwnie. Zamówienia na najbardziej zaawansowane układy pozostają bardzo wysokie, a największe firmy technologiczne nadal przeznaczają dziesiątki miliardów dolarów na rozwój centrów danych. Źródłem niepokoju okazały się natomiast doniesienia sugerujące, że Nvidia angażuje się w finansowanie części swoich klientów poprzez inwestycje kapitałowe lub inne formy wsparcia.

Sam mechanizm nie jest niczym nadzwyczajnym. W branży technologicznej od lat zdarza się, że liderzy rynku wspierają rozwój partnerów, szczególnie wtedy, gdy powstaje nowy segment biznesu wymagający ogromnych nakładów kapitałowych. Takie działania mogą przyspieszać rozwój całego ekosystemu i w długim terminie przynosić korzyści wszystkim jego uczestnikom.

Problem pojawia się jednak w momencie, gdy rynek zaczyna zadawać pytanie, gdzie przebiega granica między wspieraniem klientów a finansowaniem popytu na własne produkty. Jeżeli producent dostarcza nie tylko technologię, ale również kapitał umożliwiający jej zakup, naturalnie pojawiają się wątpliwości dotyczące jakości przyszłego wzrostu.

To właśnie ten wątek znalazł się dziś w centrum uwagi. Nie dlatego, że ktoś kwestionuje pozycję Nvidii jako lidera rynku, ale dlatego, że zmienia się sposób oceny ryzyka. Rynki próbują odpowiedzieć na pytanie, czy obecna skala inwestycji w infrastrukturę AI wynika wyłącznie z silnego popytu końcowego, czy też w pewnym stopniu jest wspierana przez finansowanie dostarczane przez największych uczestników tego ekosystemu.

Nie oznacza to oczywiście, że sprzedaż Nvidii jest sztucznie kreowana. Takie stwierdzenie byłoby daleko idącym uproszczeniem. Chodzi raczej o próbę zrozumienia, jak wyglądałby popyt w otoczeniu, w którym dostęp do kapitału byłby bardziej ograniczony. Innymi słowy, rynek nie analizuje tego, co dzieje się dzisiaj, lecz zastanawia się, jak odporny okaże się obecny model wzrostu w mniej sprzyjających warunkach.

Dodatkowym sygnałem, który zwrócił uwagę rynku, był wzrost cen kontraktów CDS na dług Nvidii. Nie należy interpretować tego jako obaw o wypłacalność spółki. Nvidia pozostaje jedną z najsilniejszych finansowo firm w sektorze technologicznym. Rosnące CDS pokazują raczej, że rynki zaczęły wyżej wyceniać ryzyko związane z otoczeniem, w którym funkcjonuje spółka, oraz z ogromną skalą inwestycji niezbędnych do dalszego rozwoju całego rynku AI.

To zresztą typowa reakcja w przypadku spółek, których wycena opiera się na bardzo wysokich oczekiwaniach wobec przyszłości. Im wyżej zawieszona jest poprzeczka, tym większe znaczenie mają nawet niewielkie zmiany w postrzeganiu ryzyka. W takiej sytuacji nie potrzeba pogorszenia wyników finansowych, aby kurs znalazł się pod presją. Czasami wystarczy, że rynek zacznie dokładniej analizować elementy, które wcześniej były przyjmowane niemal bezkrytycznie.

Jednocześnie warto wyraźnie oddzielić zmianę nastrojów od kondycji samego biznesu. Fundamenty Nvidii pozostają bardzo mocne. Spółka nadal sprzedaje praktycznie całą produkcję najbardziej zaawansowanych układów, utrzymuje imponujące marże i generuje ogromne przepływy pieniężne. Przewaga technologiczna nad konkurencją pozostaje znacząca, a popyt ze strony największych klientów wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Dlatego obecna dyskusja nie dotyczy tego, czy Nvidia przestała być świetną spółką. Rynek próbuje odpowiedzieć na znacznie ważniejsze pytanie. Czy tempo wzrostu, które obserwujemy od kilku lat, będzie mogło zostać utrzymane bez dodatkowego wsparcia finansowego dla rozwijającego się ekosystemu sztucznej inteligencji?

Można odnieść wrażenie, że rynek nie obawia się dziś samej Nvidii. Obawia się raczej tego, że model finansowania całej rewolucji AI może okazać się bardziej złożony, niż do tej pory zakładano. A ponieważ Nvidia jest największym beneficjentem tego trendu, to właśnie jej akcje jako pierwsze reagują na każdą zmianę w postrzeganiu ryzyka. W przypadku spółki o tak wysokiej wycenie często nie zmieniają się fundamenty. Zmienia się sposób, w jaki rynek patrzy na przyszłość.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB