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KGHM rewiduje cele CO2

Najnowsza strategia wskazuje na zmianę podejścia do celów klimatycznych. Koncern nie odnosi się już do pierwotnie planowanej redukcji emisji bezpośrednich o 30 proc. do 2030 r.

Publikacja: 29.07.2026 06:00

KGHM rewiduje cele CO2

Foto: materiały prasowe KGHM

Tomasz Furman

Jeszcze kilka miesięcy temu KGHM przekonywał, że chce zredukować o 30 proc. łączne emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1 (bezpośrednie) i w zakresie 2 (pośrednie związane z zakupem i zużyciem energii elektrycznej, cieplnej, chłodu oraz pary technologicznej). Cel taki stawiał sobie do 2030 r. w stosunku do poziomu emisji z 2020 r. W niedawno opublikowanej Strategii 2055+ jest już tylko mowa o 30-proc. redukcji z zakresu 2. Jednocześnie spółka od kilkunastu dni nie odpowiada na pytania Parkietu dotyczące m.in. tego, czy faktycznie wycofała się z planów redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i ewentualnie dlaczego.

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