Jeszcze kilka miesięcy temu KGHM przekonywał, że chce zredukować o 30 proc. łączne emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1 (bezpośrednie) i w zakresie 2 (pośrednie związane z zakupem i zużyciem energii elektrycznej, cieplnej, chłodu oraz pary technologicznej). Cel taki stawiał sobie do 2030 r. w stosunku do poziomu emisji z 2020 r. W niedawno opublikowanej Strategii 2055+ jest już tylko mowa o 30-proc. redukcji z zakresu 2. Jednocześnie spółka od kilkunastu dni nie odpowiada na pytania Parkietu dotyczące m.in. tego, czy faktycznie wycofała się z planów redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i ewentualnie dlaczego.