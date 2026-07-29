Według wstępnych wyników, budowlana grupa w I półroczu zaksięgowała 4,26 mld zł przychodów, o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny zwiększył się o 2,3 proc., do 309 mln zł, a czysty zarobek przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł prawie 250 mln zł, o 7,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

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Po osłabionym zimą I kwartale, w kolejnym Budimex przyspieszył, notując 2,8 mld zł przychodów, 205 mln zł zysku operacyjnego i 162 mln zł zysku netto.

Po skutym lodem I kwartale, w II kwartale Budimex przyspieszył

Segment generalnego wykonawstwa miał – przed włączeniami konsolidacyjnymi – 3,76 mld zł przychodów, o niemal 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Lepsza była rentowność przerabianych kontraktów, na poziomie brutto ze sprzedaży wzrosła ona z 12,2 do 14 proc., w efekcie zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 20 proc., do 528 mln zł. Wynik operacyjny skurczył się jednak o 10,2 proc., do 257 mln zł, a zysk netto o 15 proc., do 220 mln zł.

W samym II kwartale budownictwo przyniosło 2,5 mld zł przychodów, 362 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (rentowność 14,5 proc.), 175 mln zł zysku operacyjnego i 146 mln zł czystego zarobku.

Segment usługowy (to głównie FB Serwis zajmujący się zagospodarowywaniem odpadów oraz utrzymaniem budynków i dróg) zwiększył przychody o prawie 16 proc., do niemal 514 mln zł, a zysk operacyjny o 14,4 proc., do 52,4 mln zł. Zysk netto skurczył się jednak o prawie 14 proc., do 29,5 mln zł.

Prawie 5 mld zł nowych zamówień w I półroczu dla Grupy Budimex

Budimex wciąż imponuje wartością portfela zamówień. Na koniec czerwca sięgała ona 17,86 mld zł wobec 17,05 mld zł rok wcześniej. W I półroczu grupa podpisała umowy o wartości 4,89 mld zł w porównaniu z 2,46 mld zł w analogicznym okresie 2025 r.

W ostatnich dniach grupa podpisała drugi kontrakt drogowy w Czechach, o wartości 250 mln koron (44 mln zł) netto, a także umowę na dokończenie tunelu kolejowego w Łodzi za ponad 113 mln zł netto.

Na koniec czerwca grupa miała 1,2 mld zł gotówki netto wobec 1,85 mld zł rok wcześniej. W czerwcu Budimex wypłacił rekordową dywidendę blisko 830 mln zł (32,42 zł na akcję).

Konferencję poświęconą wynikom zaplanowano na czwartek 30 lipca.