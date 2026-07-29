Nawet 5,9 zł, o ponad 9 proc. więcej niż w poniedziałek, kosztowała we wtorek akcja łódzkiej spółki Monnari Trade, prowadzącej sieci sklepów z odzieżą i inwestującej na rynku nieruchomości komercyjnych. Dzień wcześniej, już po sesji w Warszawie, zarząd pod kierunkiem Mirosława Misztala pokazał wstępne wyniki sprzedażowe grupy za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2026 r.

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Menedżment Monnari oszacował, że przez trzy miesiące zakończone 30 czerwca grupa uzyskała 85,5 mln zł przychodu ze sprzedaży. To wzrost o 7,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. W całym pierwszym półroczu mogło to być natomiast 169,4 mln zł, czyli o 7,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Poprawę tę łódzka grupa zawdzięcza przede wszystkim wykorzystywanym od ubiegłego roku szyldom: 5.10.15 (marka wykorzystywana na licencji, specjalizująca się w odzieży dziecięcej) oraz Quiosque (marka własna, odzież damska).

Sklepy stacjonarne i internetowe działające pod tymi brandami przyniosły jej w drugim kwartale sumarycznie 18,1 mln zł przychodu (rok wcześniej wyniki objęły tylko 4,1 mln zł sklepów 5.10.15).

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Jak podał zarząd grupy, marka własna Monnari przyniosła grupie w minionym kwartale 60,2 mln zł przychodu (spadek o 3,5 proc. rok do roku), a Femestage 4,6 mln zł (wzrost o 2,6 proc., ale nominalnie to tylko 200 tys. zł). Natomiast sklepy Quiosque miały 6,8 mln zł przychodu (rok temu poza grupą), a 5.10.15 – 11,3 mln zł (wzrost o 176 proc.).

W całym półroczu sklepy Monnari przyniosły 121,9 mln zł przychodu (spadek o 3,6 proc.), Femestage 9,2 mln zł (wzrost o 11,8 proc.), Quiosque 10,7 mln zł, a 5.10.15 – 22 mln zł.

Takie wyniki grupa uzyskała mając sieć 345 sklepów własnych i franczyzowych (dane na koniec czerwca), czyli większą o 41 lokalizacji niż rok wcześniej. Powierzchnia handlowa grupy wynosiła na koniec półrocza 60,7 tys. m kw. i była większa o 9 proc. niż przed rokiem.

Wzrosły nie tylko przychody grupy, ale także jej marża brutto na sprzedaży. W II kw. sięgnęła 67,2 proc., powiększając się o 5,8 pkt proc. W całym półroczu wyniosła natomiast 64,4 proc. (58,7 proc. przed rokiem).

Pełny raport z wynikami za drugi kwartał Monnari Trade opublikować ma 30 września. Do tego czasu zapewne jeszcze nieraz opublikuje raport bieżący z informacją, że dokupiła akcji własnych. Robi to na mocy upoważnienia udzielonego zarządowi przez zgromadzenie akcjonariuszy z 2023 roku. Wówczas walne zgodziło się, aby spółka, która miała już pakiet swoich papierów, kupiła na giełdzie do około 1,502 mln akcji za maksymalnie 10 mln zł.

W poniedziałek Monnari posiadała 4,83 mln własnych walorów, stanowiących 15,82 proc. kapitału i dających 13,75 proc. głosów. Ostatnie transakcje robiła po średnio 5,4 zł.