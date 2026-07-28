Zysk netto Banku Millennium w II kwartale 2026 r. wzrósł 22,9 proc. rok do roku i wzrósł 35,5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Reklama Reklama

W I połowie 2026 roku zysk netto grupy Banku Millennium wzrósł 39 proc. rdr do 708,3 mln zł.

Raportowany wskaźnik ROE wzrósł w II kwartale do 14,8 proc., a w całym pierwszym półroczu wyniósł 13,6 proc.

Silny wzrost kredytowy

Bank podał, że tak mocny wynik został osiągnięty pomimo niższych rynkowych stóp procentowych oraz wyższej efektywnej stawki podatkowej, przy wsparciu ze strony solidnego wyniku z tytułu prowizji oraz wyraźnie niższego obciążenia związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. W II kwartale koszty ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi wyniosły 179,9 mln zł.

„W bankowości przedsiębiorstw pierwsze półrocze było kolejnym okresem transformacyjnym, charakteryzującym się 70 proc. wzrostem produkcji nowych kredytów rok do roku, napędzanym głównie silnym wzrostem nowych kredytów inwestycyjnych i faktoringu. W rezultacie pożyczki dla firm osiągnęły 25 mld zł, co oznacza wzrost o 6,1 mld zł, czyli 32 proc. rok do roku” - poinformował prezes Banku Millennium João Bras Jorge, cytowany w komunikacie prasowym.

„Odnotowano również znaczący wzrost wypłat kredytów hipotecznych oraz produkcji kredytów konsumpcyjnych. Ten kwartał wykazał silny wzrost kredytowy, odpowiadający już imponującemu wzrostowi depozytów klientów, odnotowanemu w ostatnich kwartałach” - dodał.

Wynik odsetkowy wyniósł 1 mld 387 mln zł. Spadł 4,2 proc. rdr i pozostał na poziomie z I kwartału 2026 roku. Marża odsetkowa (NIM) była na poziomie 3,43 proc., podczas gdy w I kwartale wynosiła 3,65 proc.

Wynik z prowizji wyniósł natomiast 207,2 mln zł, co oznacza, że wzrósł 10,1 proc. rdr i wzrósł 1,2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ogółem były na poziomie 639,9 mln zł, czyli wzrosły 6,3 proc. rdr i spadły 14,2 proc. kdk.

Saldo rezerw wyniosło 51 mln zł; rok wcześniej było dodatnie, a w porównaniu z I kwartałem 2026 roku saldo rezerw spadło 43,3 proc.

Koszt ryzyka kredytowego w I połowie 2026 roku wynosił 34 pb., a w II kwartale był na poziomie 24 pb.

Portfel kredytowy wzrósł o 10 proc. rdr oraz o 6 proc. od początku roku i był jak podał bank - napędzany szybkim wzrostem kredytowania przedsiębiorstw oraz wyraźnym odbiciem w segmencie detalicznym. Wartość netto ekspozycji wobec przedsiębiorstw przekroczyła 25 mld zł, wykazując wzrost o 32 proc. rdr, wspierany wzrostem kredytów korporacyjnych oraz dalszą ekspansją działalności leasingowej oraz faktoringowej.

Bank podał, że kredyty detaliczne również nabrały tempa, przy wysokiej sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN na poziomie 3 mld zł oraz sprzedaży kredytów konsumpcyjnych w wysokości 2,2 mld zł.

Niższe współczynniki kapitałowe

Depozyty klientów wzrosły o 16 proc. rdr i 4 proc. kdk, osiągając 141 mld zł, przy - jak podał bank - korzystniejszej strukturze, ponieważ środki na rachunkach bieżących i oszczędnościowych rosły szybciej niż lokaty terminowe.

Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymał się poniżej 58 proc.

Liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła poziom 3,35 mln (+5 proc. rdr), natomiast liczba aktywnych klientów mikrofirm rosła w tempie 12 proc. rdr.

Wskaźnik Finansowania Długoterminowego (WFD) według nowej definicji wyniósł 38 proc. na koniec czerwca 2026 r. – czyli powyżej nowego rekomendowanego poziomu 20 proc., który ma zacząć obowiązywać na koniec grudnia 2026 r.

Bank podał, że jego współczynniki kapitałowe nieco obniżyły się w II kwartale 2026 r. (skonsolidowany TCR na poziomie 17,1 proc., współczynnik Tier 1 na poziomie 16,1 proc.), ponieważ silny wzrost akcji kredytowej przekłada się na wzrost aktywów ważonych ryzykiem (RWA). Kapitał podstawowy wzrósł dzięki wyższej wycenie portfela obligacji, a emisja instrumentów Tier 2 o wartości 500 mln euro oczekuje na zgodę regulatora na zaliczenie do kapitału regulacyjnego.

Bank Millennium oferuje usługi poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium w skład, której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Fundacja Banku Millennium, Millennium Goodie, Millennium Bank Hipoteczny.