PKO BP konkurencja Erste niestraszna

– Witamy i gratulujemy Erste przejęcia Santandera. Patrzymy na to z dużym spokojem. Jeżeli będziemy mieć do czynienia ze wzrostem w okresie średnioterminowym konkurencji, jesteśmy na to przygotowani – podkreślał Szymon Midera, prezes PKO BP, podczas wtorkowej konferencji wynikowej, pytany o różne aspekty pojawienia się w Polsce austriackiej grupy Erste.

PKO BP ruszy na zakupy?