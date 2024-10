Rekord zysku Santandera nagrodzony wzrostem notowań na parkiecie

Zysk grupy Santander Bank Polska w III kwartale 2024 roku wyniósł 1,94 mld zł – podał bank we wtorkowym raporcie. To o ok. 15 proc. więcej od oczekiwań analityków, którzy w ankiecie „Parkietu” spodziewali się średnio ok. 1,69 mld zł wyniku netto. To także o 27 proc. więcej niż rok temu i 144 proc. więcej niż w II kwartale br. Tym samym Santander Bank Polska mógł pochwalić się najwyższym kwartalnym zarobkiem w swojej historii.