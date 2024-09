Czy UniCredit przejmie mBank?

Problemy frankowe polskich banków

Warto tu jednak przypomnieć, że w 2019 r. Commerzbank pogrążony w problemach wystawił mBank na sprzedaż, chcąc w ten sposób poprawić swoje finanse. Czy może do tego dojść ponownie? – Jeśli nowy podmiot, który powstałby po ewentualnym połączeniu UniCreditu i Commerzbanku, miałby słabą pozycję kapitałową, to można się zastanawiać, czy chciałby się dokapitalizować poprzez sprzedaż mBanku – zauważa Andrzej Powierża, analityk BM Citi Handlowy. – Jeśli będzie silny, to po prostu zmieni się właściciel banku należącego do piątki największych kredytodawców w Polsce. A czy to zmieniłoby działalność operacyjną i strategię mBanku? – Zobaczymy – zaznacza Powierża.

fot. R. WANIEK

Analitycy podkreślają, że obecnie największy wpływ na kondycję, wyniki i przyszłość mBanku ma saga frankowa. Od kilku lat spółka pokazuje albo straty, albo niewielkie zyski, nie wypłaca dywidendy, ponieważ zmuszona jest pokrywać wielomiliardowe straty z tytuły ryzyka prawnego kredytów CHF. Od 2019 r. zawiązane na ten cel rezerwy pochłonęły około 15 mld zł. Jednocześnie wydaje się, że problem frankowy powoli zmierza do końca, a dobre wyniki uzyskiwane z działalności podstawowej mBank może w końcu zacząć inwestować w swój rozwój.

UniCredit wróci?

Ciekawe, że mBank ma w Polsce dosyć dużą niezależność, ponieważ niemiecka spółka matka jest stosunkowo mało aktywnym właścicielem. Ale gdyby u sterów Commerzbanku stanęli Włosi, ta swoboda działań mogłaby się skończyć. – Gdy UniCredit był właścicielem Pekao, miał silne tendencje centralistyczne. Przez dłuższy czas na czele polskiego banku stał Włoch, a najważniejsze decyzje zapadały poza Warszawą – przypomina jeden z analityków rynku. Czy taka strategia powtórzy się w przypadku mBanku?

Ewentualny powrót UniCreditu na polski rynek (po tym jak Bank Pekao został znacjonalizowany poprzez odkupienie udziałów przez PZU i PFR) budzi sporo emocji. Pojawiają się spekulacje, jakby głównym powodem wejścia Włochów w Commerzbank miałoby być ich zainteresowanie Polską, czyli rynkiem, który Włosi „dobrze znają i prawdopodobnie lubią” – jak napisał jeden z analityków. Wyrazem tego zainteresowania może być zakup polskiego dostawcy usług bankowych Vodeno i banku cyfrowego Aion, zarejestrowanego w Belgii.

Polubili polski rynek?

– Niezależnie od tego, czy obecność UniCreditu w mBanku miałaby być efektem ubocznym, czy też zamierzonym celem zwiększenia ekspozycji grupy w Niemczech, to niewątpliwie byłaby to jakaś forma powrotu Włochów do Polski po kilkuletniej nieobecności – komentuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – A to raczej dobrze świadczy o polskim rynku, jeśli inwestorzy zagraniczni ponownie patrzą na nas z większym zainteresowaniem – mówi.