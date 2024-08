Zysk netto grupy BOŚ w I półroczu spadł do 50,2 mln zł

Kurs utrzymuje się niespełna 2 proc. powyżej oferty CVC. – Tu nie chodzi co do zasady o tę niewielką różnicę. Chodzi natomiast o to, jak rynek ocenia szanse sukcesu „nowego” modus operandi Comarchu po wejściu CVC – mówi Sobiesław Pająk, ekspert DM BOŚ.