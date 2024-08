mBank zarobił więcej od oczekiwań. Franki kładą się cieniem na wynikach

Jakie koszty wakacji kredytowych w mBanku

Pozostałe pozycje w rachunku zysków i strat mBanku wyglądają całkiem nieźle. Wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł 2,16 mld zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, choć to o 2 proc. mniej w ujęciu rocznym i i 2 proc, mniej w ujęciu kwartalnym. Ten spadek to efekt wakacji kredytowych, których koszty mBank oszacował na 257 mln zł.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 491 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku (to o wzrost o 1 proc. rok do roku i 2 proc. kwartał do kwartału).

Koszty ogółem wyniosły w II kwartale 781 mln zł (wzrost o 11 proc. rok do roku o spadek o 12 proc. kwartał do kwartału).

Ile kredytów udziela mBank

Ogółem wartość kredytów dla klientów na koniec czerwca 2024 roku zwiększyła się do 12,2 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4 proc. w ciągu roku. Za ten wzrost odpowiada przede wszystkim większe finansowanie dla klientów korporacyjnych (7,4 proc. rok do roku). Łączna wartość kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych spadła o 1,1 proc.

Za to całkiem dobrze wygląda nowa sprzedaż. mBank podaje, że w pierwszej połowie 2024 roku grupa udzieliła 4,6 mld zł nowych kredytów hipotecznych, o 149,9 proc. więcej niż w I połowie 2023 roku. W samym II kwartale sprzedaż hipotek wyniosła 2,27 mld zł.

Sprzedaż kredytów niehipotecznych w I połowie 2024 roku osiągnęła 5,6 mld zł, co oznacza, że była wyższa niż w I połowie 2023 roku o 35,3 proc.