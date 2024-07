Zysk netto Banku Millennium powyżej oczekiwań

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto banku w drugim kwartale 2024 roku wahały się od 35,8 mln zł do 245 mln zł. Mediana wynosiła 204 mln zł.

Bank podał, że wynik kwartalny na takim poziomie został osiągnięty pomimo kosztów związanych z wakacjami kredytowymi, utrzymujących się wysokich kosztów portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych oraz ponownego obciążenia podatkiem bankowym.

W lipcu bank informował, że spodziewał się dodatniego wyniku netto banku za II kwartał.

Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w II kwartale 574,8 mln zł.

W I połowie 2024 roku zysk netto wyniósł 356,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 357,9 mln zł.