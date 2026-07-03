W maju i czerwcu na rynek spłynęła kolejna fala rekomendacji analityków, wydanych dla spółek z warszawskiej giełdy. Ceny docelowe akcji w nich uwzględnione w zdecydowanej większości przypadków znajdowały się powyżej aktualnych kursów na giełdzie. Z ponad 70 rekomendacji wydanych od początku maja ponad 80 proc. było pozytywnych. Różnica między wycenami spółek zawartych w raportach a aktualnymi cenami ich akcji implikuje średnio niemal 18 - proc. potencjał, a mediana 17 - proc.

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Foto: Parkiet

Są argumenty za odbiciem

Na warszawskim parkiecie nie brakuje spółek, które nie skorzystały z tegorocznej fali zwyżek bądź ich notowania znajdowały się w dłuższej korekcie. Wśród nich biura dostrzegły kilku kandydatów do odbicia notowań. Jedną z przecenionych spółek wartych uwagi są Makarony Polskie. Wydana przez Erste BM rekomendacja z wyceną na poziomie 35 zł za jedną akcję wskazuje na blisko 45-proc. potencjał do poprawy notowań. W swoim najnowszym raporcie analitycy biura podtrzymali pozytywne nastawienie wobec perspektyw biznesowych spożywczej grupy. – „Uważamy, że przejęcie Joyfood będzie miało pozytywny wpływ na szacowaną wartość Grupy Makarony Polskie w długim okresie. Zakładamy, że pełny efekt przejęcia będzie widoczny od II połowy 2027 r. Jeżeli chodzi o krótki koniec krzywej prognoz, wyniki za I kwartał 2026 r. oceniamy neutralnie, przy czym solidne przepływy operacyjne zasługują na podkreślenie” – wskazują eksperci w raporcie.

Foto: Parkiet

Prawdziwą okazją wydają się również akcje Oponeo.pl., które jak dotąd w tym roku radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Z najnowszej wyceny analityków BM PKO BP (126 zł), wynika, że aktualnie oferują prawie 30 proc. potencjału. Zwracają uwagę, że otoczenie biznesowe na przełomie 2025/26 nie było zbyt sprzyjające, a Oponeo zbudowało duży zapas (wzrost o 70 proc. rok do roku) w oczekiwaniu na wprowadzenie ceł antydumpingowych. – „Wydaje się, że otoczenie biznesowe (wzrost cen opon) powinno być dużo bardziej sprzyjające dla Oponeo. Pomimo mocnej sprzedaży spółka utrzymuje wysoki stan zapasów. Kurs złotego w ostatnim czasie się ustabilizował, ceny najważniejszych dla produkcji surowców (kauczuki, butadien) rosną, a co najważniejsze, można wreszcie spodziewać się wprowadzenia ceł antydumpingowych już w połowie bieżącego roku” – wskazują analitycy. Oczekują, że to mogą być dobre warunki dla osiągnięcia dobrych wyników, ale co ich zdaniem ważniejsze – dalszego wzmocnienia pozycji rynkowej Oponeo. Dodatkowym potencjalnym motorem wzrostu może być sprzedaż poza Polską. Ponadto zwracają uwagę na dynamicznie rosnące Dadelo (Oponeo posiada w nim 59 proc.), działające w biznesie rowerowym.

Foto: Parkiet

Według East Research Value jedną z niedocenionych przez rynek firm pozostaje Rainbow Tours, któremu do niedawna ciążył konflikt na Bliskim Wschodzie. Wycena z najnowszej rekomendacji tego biura na poziomie 194,50 zł przy obecnym kursie oferuje ponad 30 proc. przestrzeni do zwyżki. Mimo wyzwań związanych z wojną touroperator dostarczył solidny zestaw wyników za I kwartał 2026 r., jednocześnie optymizmem napawa ich rosnąca rok do roku liczba rezerwacji na sezon letni. – „Choć spółka zabezpiecza prawie całą swoją ekspozycję na ceny paliwa lotniczego oraz kursy walut, nadal może pojawić się presja na wyniki, jeśli wojna w Iranie przeciągnie się poza sezon letni (większość egzotycznych rezerwacji spółki dotyczy sezonu zimowego, który rozpoczyna się w październiku)” – wskazali w raporcie. Ostatnie tygodnie pokazały, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza oddaliło się, ponieważ w wyniku wstępnego porozumienia USA z Iranem ceny ropy wróciły do poziomów sprzed wojny.

Foto: Parkiet

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Końca zwyżek nie widać

Wśród polecanych przez brokerów spółek nie brakuje takich, których papiery w tym roku dały porządnie zarobić. Jak pokazują ostatnie raporty analityczne, nie warto się spieszyć z ich sprzedażą, bo nie wyczerpały jeszcze potencjału. Można do nich zaliczyć Artifex Mundi. Zdaniem analityków Erste BM, mimo ponad 60-proc. zwyżki notowań od początku tego roku papiery gamingowej spółki mają jeszcze ponad 25 proc. przestrzeni do kontynuacji zwyżki i ustawiają cenę docelową na poziomie 28,20 zł. – „Najbliższe kwartały będą miały istotne znaczenie dla dalszej ścieżki wynikowej spółki. Kluczowymi wydarzeniami pozostają implementacja metagry do „Unsolved” oraz premiera nowej gry RPG „Void Hunters”. Oba projekty powinny w istotny sposób wpłynąć na tempo wzrostu wyników w kolejnych okresach” – uważają analitycy. Przeprowadzona przez nich analiza scenariuszowa, obejmująca scenariusz bazowy oraz cztery dodatkowe warianty rozwoju sytuacji, wskazuje na atrakcyjny profil ryzyko/zysk spółki.

Foto: Parkiet

Bardzo udany okres mają za sobą akcje Synektika, które od dłuższego czasu pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym. Z najnowszych rekomendacji wynika, że nadal jest miejsce na kontynuację wzrostów. Mając na uwadze tegoroczne wyniki i optymistyczne oczekiwania zarządu na dalszą część roku, analitycy Erste BM podnieśli cenę docelową akcji spółki o 35 proc. do 385 zł. Na podobny krok nieco wcześniej zdecydowali się analitycy East Value Research, którzy wycenili jej akcje na 381 zł wobec 295,2 zł poprzednio. – „Firma czerpie znacząco z konieczności wykorzystania przez Polskę funduszy Unii Europejskiej na odbudowę i obronnośćdo końca 2026 r. (z czego 18,3 mld zł przeznaczonych jest na opiekę zdrowotną).

Foto: Parkiet

Co więcej, kilka czynników powinno wspierać wzrost w nadchodzących latach” – uważają. Wśród nich wymieniają rosnące przychody powtarzalne z istniejącej zainstalowanej bazy systemów da Vinci w Polsce, Czechach i Słowacji, pierwszy cykl wymiany robotów da Vinci sprzedanych w latach 2018-2019 prawdopodobnie na nowszy model da Vinci 5, który jest droższy niż poprzednia wersja 3, a także ekspansja na nowe rynki, w tym kraje bałtyckie (z całkowitym potencjałem rynku porównywalnym do Polski) i Ukrainę (populacja ok. 32 mln w porównaniu z 37 mln w Polsce). – „Marże powinny pozostać silne, wspierane przez rosnący udział przychodów powtarzalnych (spodziewamy się, że osiągną ok. 43 proc. sprzedaży dystrybucyjnej w 2025/26). Jednocześnie długoterminowy potencjał dywidendowy Synektika powinien się poprawić po udanym wydzieleniu spółki Syn2Bio w kwietniu” – przekonują eksperci.