Revolut pokazuje rekordowe zyski. I rzuca wyzwanie tradycyjnej bankowości

Po dekadzie obecności na rynku Revolut stara się ostatecznie zerwać z wizerunkiem „aplikacji dla podróżników”. Z opublikowanego raportu wynika, że przychody grupy wzrosły o 46 proc. rok do roku, osiągając 6 mld dol. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 2,3 mld dol., a zysk netto 1,7 mld dol., co oznacza wzrost o 65 proc. rok do roku. To już piąty z rzędu rok, który firma zamknęła na plusie.

Rekordowe wyniki i rosnąca rentowność

– Rok 2025 był dla Revoluta kolejnym przełomowym etapem. Zbudowaliśmy zdywersyfikowany, stabilny biznes, który jest rentowny w dużej skali i stanowi fundament pod kolejną fazę wzrostu – podkreślał Nik Storoński, współzałożyciel i CEO Revoluta. – Przekształcając się w bank o globalnym zasięgu, udowadniamy, że nasz model oparty na technologii zapewnia szybką ekspansję i rekordową dochodowość. Po dekadzie tej podróży dopiero zaczynamy pokazywać, co naprawdę jest możliwe – dodał.

– Wyniki Revoluta za 2025 r. to dowód siły zdywersyfikowanego modelu, który łączy szybką ekspansję z rosnącą rentownością. 38 proc. marży zysku przed opodatkowaniem to efekt dyscypliny w zarządzaniu finansami oraz zdolności do budowania skali przy jednoczesnych dalszych inwestycjach w ludzi i infrastrukturę – mówił też Victor Stinga, dyrektor finansowy (CFO) w Revolucie. – Wchodzimy w drugą dekadę z pozycji finansowej siły, mając unikalne składowe do rozwoju innowacji, które redefiniują współczesną bankowość – dodał.

Skąd pochodzą przychody Revoluta

Władze Revoluta zaznaczają, że struktura ich dochodów jest znacznie bardziej odporna na wahania stóp procentowych niż w tradycyjnej bankowości. Podczas gdy klasyczne banki komercyjne opierają swoje bilanse na przychodach odsetkowych, Revolut wskazuje, że aż 76 proc. jego obrotu generują opłaty i prowizje.