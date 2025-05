Najlepszy wynik sprzedaży detalicznej od trzech lat

Zgodnie z prognozami ekonomistów to konsumpcja prywatna ma być – obok inwestycji, których ożywienie jednak się opóźnia – głównym silnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w 2025 r. Oczekiwania analityków wskazują, że powinna ona urosnąć w tym roku o około 3 proc. (być może z lekkim plusem), podobnie jak w 2024 r. (+3,1 proc.). Wprawdzie realne tempo wzrostu wynagrodzeń przyhamowało względem 2024 r., ale wciąż pozostaje solidnie dodatnie. Nasze zapędy zakupowe mogą też wspierać: dobra sytuacja na rynku pracy, obniżki stóp procentowych czy fakt, że zeszłoroczna silna odbudowa oszczędności przez gospodarstwa domowe raczej dobiega końca.

– Sprzedaż znalazła się w kwietniu na wieloletnim maksimum i jest to niewątpliwie pozytywny sygnał. Co więcej, poprawa nastrojów konsumenckich (w tym zwłaszcza bieżącej skłonności do konsumpcji) sugeruje, że za tak dobrym wynikiem sprzedaży stoi też poprawa fundamentów popytu konsumpcyjnego. Najważniejszym z nich jest przejście od nadzwyczajnego oszczędzania do całkiem standardowego konsumowania z bieżącego dochodu – napisali ekonomiści Banku Pekao.

Warto też zwrócić uwagę, że o ile dynamika sprzedaży detalicznej towarów w pierwszym kwartale 2025 r. nie była bardzo imponująca (1,4 proc. r./r.), o tyle dużo silniej rośnie produkcja usług – o 7,7 proc. r./r. w styczniu, i 4,5 proc. w lutym. Dane za marzec i kolejne miesiące nie są jeszcze znane. To właśnie m.in. w wysokiej konsumpcji prywatnej usług ekonomiści szukali przyczyn nieco lepszego od oczekiwań szybkiego szacunku wzrostu PKB w pierwszym kwartale (o 3,2 proc. r./r.). Czy mieli rację, przekonamy się 2 czerwca, gdy GUS przedstawi dane o strukturze wzrostu gospodarczego na początku roku.

Poniedziałkowe dane o dynamice sprzedaży detalicznej kończą okres publikacji GUS o statystykach polskiej gospodarki w kwietniu. W zeszłym tygodniu urząd poinformował, że produkcja przemysłowa urosła o 1,2 proc. r./r. Były to dane lepsze od średnich prognoz ekonomistów i zostały odebrane z ostrożną nadzieją. Ekonomiści Pekao zauważali, że polski przemysł realnie pozostaje od 2022 r. w stagnacji, acz sugerowali, że może widzimy „początek jej końca”. – Wyższe zamówienia dają nadzieję na to, że poprawa w przemyśle będzie się ugruntowywać w kolejnych miesiącach – komentował zaś Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Niestety, ponownie rozczarowała zaś produkcja budowlano-montażowa, która spadła w kwietniu o 4,2 proc. r/.r. – Początek drugiego kwartału br. był dla polskiego budownictwa wciąż słaby. Notowany jest nadal spory spadek w budownictwie mieszkaniowym, nie widać jeszcze za bardzo ożywienia w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych ze środków unijnych – wyjaśnia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, dodając, że w tym drugim aspekcie ożywienie zbliża się wielkimi krokami, i z tej racji w drugiej połowie 2025 r. dynamika produkcji budowlano-montażowej wyjdzie na plus.