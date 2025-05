Podwójny szczyt czy nowy rekord hossy. Co czeka WIG20 i spółkę?

Jeśli korekta, to dokąd?

W czwartkowe popołudnie nastroje na GPW nieco osłabły – amerykańskie dane z rynku pracy okazały się słabsze od oczekiwań, a otwarcie rynku kasowego okazało się słabsze, niż by sugerowały przed południem kontrakty na amerykańskie indeksy. Jak przypomina Adam Stańczak, analityk DM BOŚ, środową sesję S&P 500 skończył zwyżką o 0,43 proc., ale po trzech sesjach tygodnia indeks stale tracił blisko 1 proc. Jak zauważa, rynek szuka powrotu na szczyt ostatniej fali wzrostowej, ale szerszy obraz pozostaje bez zmian. – Układ techniczny kształtowany jest przez przebicie linii korekty i średniej z 50 sesji, co sumuje się w sukcesy techniczne strony popytowej, które uzupełniają się z połamaniem oporów w rejonie 5500 pkt. W praktyce otwarta została droga do testowania oporów w rejonie 5850–5800 pkt. Dalsza zwyżka będzie jednak owocowała sygnałami wykupienia rynku, więc ewentualna konfrontacja z oporami w rejonie 5850–5800 pkt będzie miała miejsce w kontekście zachęcającym podaż do kontry – komentuje Stańczak. W jego ocenie przeciwko bykom stale gra przecięcie średniej z 200 sesji przez średnią z 50 sesji, co oznacza, iż momentum pozostaje spadkowe, więc należy liczyć się z atakami podaży w czasie byczych rajdów. – Dlatego gracze odpowiadający na ostatnie wzrosty stale będą operowali z gotowością do realizacji zleceń obronnych – podkreśla. Im bliżej było do zamknięcia sesji w Europie, tym stopniowo amerykański rynek tracił, co oczywiście nie pozostawało bez wpływu na zachowanie GPW. Na kilkadziesiąt minut przed końcem handlu WIG20 zyskiwał już tylko 0,66 proc., m.in. przez oddalenie się od dziennych maksimów indeksu skupiającego banki. W efekcie górne cienie nad dziennymi świecami WIG20 i WIG-u rosły w oczach. Odwrót popytu w przypadku WIG20 może skutkować atakiem na około 2610–2620 pkt. W miejscu tym rysuje się 38,2-proc. zniesienie fali wzrostowej, zapoczątkowanej w dość trudnych okolicznościach 7 kwietnia. Kolejny ważny poziom wyznaczony zniesieniami Fibonacciego to 2555 pkt.