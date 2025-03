Świat za bardzo boi się wyższych ceł w USA?

Scott Bessent, sekretarz skarbu USA, zapewnił natomiast, że USA mają problemy w handlu jedynie z 15 proc. krajów. – One mają znacząco wysokie cła, a także silne bariery pozataryfowe – stwierdził Bessent. Wskazał również, że owe bariery pozataryfowe nie przypominają choćby amerykańskich wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów i są wprowadzane po to, by blokować konkurencję z zagranicy. Bessent zapowiedział również, że USA mogą podejść elastycznie do kwestii ceł na stal i aluminium, wiążąc ją ze sprawą ceł wzajemnych.

2 kwietnia kończy się okres zawieszenia podwyżek amerykańskich ceł na produkty z Kanady i Meksyku. Według agencji Bloomberga administracja Trumpa rozważa, czy nie zrezygnować z tych podwyżek, a zamiast nich wykorzystać przeciwko Kanadzie i Meksykowi mechanizm ceł wzajemnych. Prawdopodobnie również USA wstrzymają się 2 kwietnia z ogłoszeniem podwyżek ceł na samochody i części do aut z całego świata. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, mogą zyskiwać akcje m.in. europejskich koncernów motoryzacyjnych. Nie wykluczone jednak, że podwyżki ceł na produkty sektora motoryzacyjnego zostaną wprowadzone przez USA w późniejszym terminie.

Sens w polityce

Pod względem wielkości średnich ceł (ważonych obrotami handlowymi) Stany Zjednoczone, nawet przed rozpoczęciem drugiej kadencji Trumpa, nie odbiegały mocno od wielu innych dużych gospodarek. W 2023 r. owa średnia stawka wynosiła dla USA 2,2 proc. W UE była ona wówczas nieco mniejsza niż 3 proc., w Kanadzie lekko przekraczała 3 proc., a w Meksyku sięgała prawie 4 proc. Niższe niż USA stawki miały natomiast m.in. Japonia, Tajwan i Szwajcaria.

– Jest wiele krajów, które są pod tym względem niżej niż USA. W Chinach średnia stawka ceł ważona obrotami handlowymi wynosi 3 proc. Nie ma więc wielkiej przepaści między USA a ich głównymi partnerami handlowymi – uważa Jennifer Hillman, prawniczka z Uniwersytetu Georgetown, która była głównym sekretarzem Biura Przedstawiciela Handlowego USA za rządów Billa Clintona.

Biały Dom argumentuje jednak, że amerykański eksport musi się mierzyć również z silnymi barierami pozataryfowymi w wielu krajach. Oficjele z administracji Trumpa przytaczają m.in. szacunki Banku of America dotyczące tych barier. O ile cła i bariery pozataryfowe nakładane przez USA były w 2023 r. odpowiednikiem średniej stawki celnej wynoszącej około 7 proc., o tyle w Niemczech i we Francji odpowiadały one stawce 13 proc., w Kanadzie 15 proc., w Chinach 18 proc., a w Wielkiej Brytanii 24 proc.

Ekipa Trumpa widzi również inne powody, by podwyższać cła. – To sprawi, że Ameryka stanie się bardziej konkurencyjna. Będzie impulsem do przenoszenia inwestycji do Ameryki. Sądzę też, że jest całkowicie rozsądnym oczekiwać, że w dziesięcioletniej perspektywie budżetowej da się zebrać z ceł biliony dolarów i wykorzystać te środki, by zmniejszyć stawki opodatkowania amerykańskich pracowników i spółek – powiedział w rozmowie z Fox Business Stephen Miran, przewodniczący Rady Doradców Ekonomicznych.