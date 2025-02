Umowa USA z Ukrainą na tle narastającego chaosu

Ukraina zaakceptowała umowę zapewniającą USA dostęp do swoich surowców, w tym metali ziem rzadkich. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, ma przylecieć w piątek do Waszyngtonu, podpisać to porozumienie i spotkać się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. – Ta umowa może być warta bilion dolarów – zapowiedział Trump.