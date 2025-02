Wciąż mocno trzyma się WIG-gry, który do czwartku szedł w górę także o 3,4 proc. Od dołka z połowy listopada ubiegłego roku indeks zyskuje aż 35 proc., pokonując lokalny szczyt z połowy 2023 r., co wskazuje na bardziej trwałą poprawę sytuacji. Do czwartku o 3,7 proc. drożały akcje CD Projektu, po raz drugi w ostatnich tygodnia próbujące wyjść powyżej 220 zł, czyli nad poziom poprzednio widziany wiosną 2021 r. Przekraczającą 3 proc. spadkową korektę zaliczyły z kolei papiery PlayWaya.

Bardzo dobrze radzi sobie ostatnio WIG-górnictwo, zwyżkując do czwartku o prawie 2,3 proc., próbując zakończyć spadkową korektę. O 2,5 proc. drożały akcje KGHM-u, korzystając ze zwyżki cen miedzi. Odrabianie strat po długoterminowej bessie kontynuuje WIG-chemia, zwyżkując do czwartku o ponad 2,5 proc., nie spuszczając z tonu po niedawnym skoku o niemal 14 proc. Tym razem istotny wkład w zwyżkę indeksu wniosły drożejące o 6,7 proc. akcje PCC Rokita. O prawie 3 proc. w górę szedł do czwartku WIG-budownictwo, choć przełomu sytuacji w tym sektorze jeszcze nie widać. Po pięciu tygodniach zwyżki w fazę łagodnej korekty, przy sporych wahaniach, wszedł WIG-banki, tracąc symboliczne 0,1 proc. Nastroje są tu jednak w ostatnich dniach mocno rozchwiane. W środę indeks tracił 2,5 proc., a w czwartek zwyżkował o ponad 4 proc.

Złoto nadal błyszczy, ropa na równi pochyłej

Notowania złota kontynuują trwający od sześciu kolejnych tygodni wzrost, tym razem zwyżkując do czwartku o 2 proc., docierając do 2857 dolarów za uncję. W środę ustanowiły kolejny historyczny rekord na poziomie 2866 dolarów. Przeważająca liczba prognoz zakłada kontynuację wzrostowego scenariusza, a pułap 3000 dolarów nie jest nierealny. W ostatnim czasie notowaniom kruszcu sprzyja nie tylko niechęć inwestorów do ryzykownych aktywów, ale także spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

Rynek ropy naftowej podlega wpływom kilku czynników. Wszystko wskazuje na to, że przeważają te, które zakładają kontynuację tendencji spadkowej. Obowiązuje one zdecydowanie od trzech tygodni z rzędu. Do czwartku amerykańska WTI taniała o 2,7 proc., do 70,5 dolara za baryłkę, czyli do poziomu najniższego od pierwszych dni roku. Notowania surowca są niżej o prawie 10,5 proc. niż w lokalnym szczycie z połowy stycznia. O prawie 2 proc. w dół szły notowania europejskiej Brent, schodząc w pobliże 74 dolarów za baryłkę.

Duże wahania widać na amerykańskim rynku gazu ziemnego. Po sięgającym prawie 24,5 proc. tąpnięciu z poprzedniego tygodnia, do czwartku surowiec drożał o niemal 11 proc. Zdecydowanie spokojniej jest w Europie, gdzie wahania w ostatnich dniach sięgały kilku dziesiątych procent.

Na rynku metali przemysłowych uwagę zwraca dość spektakularny powrót do wzrostowej tendencji miedzi. Notowania kontraktów terminowych na ten metal do czwartku szły w górę o ponad 4 proc. To już drugi tak silnie wzrostowy tydzień w tym roku. Metal jest droższy o prawie 11 proc. niż na początku stycznia. Tendencja ta może trochę dziwić w kontekście wciąż słabej koniunktury w Chinach, które są głównym konsumentem miedzi. O nieco ponad 1 proc. w górę szła w ostatnich dniach cena aluminium, utrzymując się w długoterminowej tendencji bocznej. Po dynamicznej, przekraczającej 7 proc. zwyżce z poprzedniego tygodnia, platyna taniała o 1,7 proc., a notowania palladu zniżkowały o ponad 7 proc.