WIG20 zyskał 2,19 procent przy obrocie przekraczającym 1,70 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 1,95 procent przy aktywności zbliżonej do 2,11 miliarda złotych. W centrum uwagi była korelacja z otoczeniem, które od poranka szukało mocnych zwyżek w odpowiedzi na 15-punktowy plan pokojowy, jaki strona amerykańska miała przedstawić Iranowi. W centrum uwagi była też odpowiedź rynków bazowych na spadek cen ropy, która w ostatnim czasie stała się miernikiem i wskaźnikiem apetytu na ryzyko. Oddech rynku był adekwatny do zmian indeksów i w WIG20 zwyżkowało 19 spółek, gdy na całym parkiecie zdrożały akcje 56 procent spółek przy 31 procent przecenionych i 13 procent bez zmiany ceny. Aktywność popytu została zbudowana min. na odbiciu na rynku metali, na których srebro zanotowało wczoraj pierwszą zwyżkę po serii dziewięciu sesji spadkowych. We wtorek wzrosły również miedź i złoto, co zaowocowało dziś mocną zwyżką akcji KGHM. Miedziowa spółka, która wykazuje wrażliwość na kondycję cen srebra, od poranka przewodziła stronie popytowej i finalnie zdrożała o 3,30 procent zbierając 225 milionów złotych obrotu. Jednak najmocniej graną spółką był Orlen, który zyskał 2,85 procent przy blisko 340 milionach złotych obrotu. Wzrost apetytu na ryzyko w kontekście nadziei na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie zaowocował mocnym odbiciem na spółkach bankowych, których indeks WIG-Banki zyskał dziś 1,60 procent. Z perspektywy technicznej sesję należy uznać za zagraną w kontekście powrotu WIG20 w rejon 3300 pkt., który w poprzednim tygodniu pełnił rolę poziomu równoważenie się sił podaży z popytem. W praktyce, dzisiejsza zwyżka nie wnosi wiele nowych treści, ale pozwala czekać na poziomie neutralnym na kolejne impulsy z otoczenia, które przesądzą o bliskiej przyszłości WIG20 i kondycji GPW w całości.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.