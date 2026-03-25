W 2025 roku Mennica Skarbowa, spółka notowana na rynku New Connect, sprzedała ponad 3,2 tony złota (+10 proc. r/r) oraz niemal 8 ton srebra (+60 proc. r/r). Szczególnym zainteresowaniem cieszą się małe gramatury, które pozwalają inwestorom stopniowo budować portfel. Ostatnie korekty cen złota stały się impulsem do wzmożonych zakupów. Klienci indywidualni wyraźnie zwiększyli aktywność, traktując spadki jako okazję inwestycyjną.
– Obserwujemy bardzo powtarzalny schemat – gdy ceny złota spadają, popyt natychmiast rośnie. Polacy coraz lepiej rozumieją mechanizmy rynku i wykorzystują korekty do zakupów. Co ważne, nie jest to zjawisko jednorazowe – cały 2025 rok był pod względem popytu bardzo dobry, a obecne tąpnięcie cen tylko dodatkowo ten trend wzmocniło. Natomiast ostrzegamy potencjalnych inwestorów przed zakupem złota w przypadkowych firmach, które od niedawna oferują sprzedaż złota online. Albo będą miesiącami czekać na zakupiony towar, a w najgorszym wypadku stracą swoje oszczędności. Bardzo często takie podmioty nie mają fizycznego złota na magazynie i zamawiają je dopiero po otrzymaniu zapłaty od klienta – mówi Jarosław Żołędowski, prezes Mennicy Skarbowej.
Coraz większą rolę odgrywa sprzedaż online – już ponad 23 proc. transakcji realizowanych jest przez internet. Niższa marża na sprzedaży wykazana w IV kwartale 2025 roku była wynikiem świadomej i konserwatywnej strategii zarządzania ryzykiem. Głównym czynnikiem wpływającym na wynik były podwyższone koszty operacyjne związane z hedgingiem (zabezpieczeniem) ceny złota. Czwarty kwartał 2025 roku charakteryzował się wyjątkowo dużą zmiennością cen złota, sięgającą w określonych momentach nawet 20 proc. W związku z tym, przy tak wysokim wolumenie obrotu ok. 477 mln zł, koszty aktywnego zabezpieczania kursu (hedgingu) wpłynęły bezpośrednio na poziom zysku wykazany w raporcie okresowym. Takie decyzje zarządcze w tej branży są konieczne i jest to zawsze świadoma decyzja zarządcza, mająca na celu pełną ochronę kapitału Spółki i aktywów naszych Klientów przed ryzykiem kursowym.
Rok 2025 był przełomowy globalnie. Cena złota ustanowiła aż 53 historyczne rekordy, a średnia wyniosła 3 431 USD za uncję (+44 proc. r/r). Popyt inwestycyjny na sztabki i monety osiągnął 1 374 ton – najwięcej od 12 lat. Całkowity popyt na złoto przekroczył 5 000 ton, osiągając rekordową wartość 555 mld USD.
W Polsce ceny również dynamicznie rosły – z 10 842 zł/oz na początku roku do około 15 607 zł/oz na koniec.
Spółka pozostaje optymistyczna co do dalszego rozwoju sytuacji na rynku.
– Podtrzymujemy nasze prognozy – w naszej ocenie cena złota ma potencjał, by do końca roku przekroczyć poziom 5 500 dolarów za uncję. Popyt globalny jest bardzo silny, a banki centralne nadal kupują złoto na dużą skalę – podsumowuje Jarosław Żołędowski.
Rok 2025 był bardzo dobry dla rynku metali szlachetnych, a obecne spadki cen tylko zwiększyły aktywność inwestorów. Polacy wyraźnie ruszyli po złoto, traktując je jako bezpieczną przystań i element długoterminowej strategii finansowej. Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie kontynuowany również w kolejnych kwartałach.
