W tym roku zarząd Tesgasu chce się skoncentrować na zarządzaniu kosztami realizowanych kontraktów, co jest szczególnie ważne w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej. – Wystarczy wspomnieć, że tylko na jednym z kontraktów dotyczących prób ciśnieniowych na gazociągu DN 1000, musimy zakontraktować ponad 150 tys. litrów oleju napędowego, aby zrealizować to specjalistyczne zadanie – informuje Włodzimierz Kocik, prezes spółki. Wyzwań jest jednak zdecydowanie więcej. Tesgas otrzymuje pisma od dostawców mówiące o wzroście cen wyrobów stalowych, w tym rur na poziomie 10-14 proc. w stosunku do cen z końca ubiegłego roku.

– Otrzymaliśmy także informację w poprzednim tygodniu o podwyżkach cen półproduktów (polietylen) przeznaczonych do produkcji izolacji 3LPE rur rzędu 20 proc. Jednocześnie producenci informują o wstrzymaniu ofert sprzedaży, sugerując kolejne podwyżki – zauważa Kocik. Ponadto rośnie presja cenowa podwykonawców, których koszty również zwyżkują.

Tesgas dostosowuje działalność grupy do zmieniającego się rynku

W obecnym otoczeniu zarząd Tesgasu stara się dostosować działalność grupy do zmieniającego się rynku, zwłaszcza w kluczowym obszarze działalności obejmującym usługi dla gazownictwa. Z drugiej strony kończy proces inwestycyjny w zależnej firmie Stal Warsztat, który otwiera możliwości pozyskiwania zleceń na zupełnie nowych rynkach. Ponadto trwa restrukturyzacja zatrudnienia, która dotyka większość firm z grupy kapitałowej, oraz tworzony jest plan jej funkcjonowania w zmieniających się warunkach.

Ze względu na niepewną sytuację makroekonomiczną i trudny do oszacowania jej wpływ na kolejne kwartały, zarząd nie planuje w najbliższym czasie istotnych inwestycji. Wyjątkiem mogą być te dotyczące konsolidacji firm należących do grupy. – Możemy też powiedzieć, że największy projekt inwestycyjny w grupie kapitałowej Tesgasu – inwestycja w wielkogabarytową frezarkę bramową, dodatkowe maszyny do obróbki i nową halę produkcyjną, który został zrealizowany przez spółkę zależną Stal Warsztat, jest w zasadzie zakończony. Czekamy na ostatnie formalności i certyfikacje przez potencjalnych zleceniodawców – informuje Kocik.