Walka o prąd. AI napędza boom na centra danych

Polski rynek centrów danych przekroczył pułap 200 MW mocy, w ciągu trzech lat rosnąc o 100 proc. Jak wynika z analiz Polish Data Center Association (PLDCA), nasz kraj odpowiada już za przeszło jedną trzecią mocy takich instalacji w regionie. Eksperci prognozują, iż do 2030 r. łączna moc tego typu obiektów nad Wisłą sięgnie 500 MW. Ale to kropla w morzu potrzeb. Boom na takie inwestycje ruszył, napędzany przez technologie chmurowe i sztuczną inteligencję. Realizacje hamuje jednak walka o prąd. A w tle toczy się rozgrywka o suwerenność technologiczną.