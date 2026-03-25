KGHM miał 3687 mln zł zysku netto, 10 276 mln zł skoryg. zysku EBITDA w 2025 r.

W 2025 roku wyniki produkcyjne w ramach Grupy KGHM w głównych liniach biznesowych były zgodne z założeniami budżetowymi. Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 710,0 tys. ton. O 3% niższy wynik w ujęciu rocznym związany był z realizacją planowego remontu w Huty Miedzi Głogów II oraz sprzedażą kopalni McCreedy West (Kanada) w I kwartale 2025 roku. Grupa wyprodukowała również 1347 ton srebra metalicznego, 160 tys. troz metali szlachetnych oraz 5,2 mln funtów molibdenu. 53-procentowy wzrost produkcji molibdenu względem 2024 roku wynikał z wyższej koncentracji tego metalu w eksploatowanych złożach. W raportowanym okresie produkcja miedzi w koncentracie w aktywach krajowych wyniosła 401,1 tys. ton. Natomiast produkcja miedzi elektrolitycznej osiągnęła poziom 571 tys. ton. Produkcja miedzi płatnej w kopalni Sierra Gorda wyniosła 86,8 tys. ton (dla 55% udziału KGHM) i była o 8% wyższa m.in. dzięki większej zawartości miedzi w pozyskiwanej rudzie. W segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. produkcja miedzi płatnej osiągnęła poziom 52,2 tys. ton, wymieniono.

W raportowanym okresie przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły 36,4 mld zł. Głównymi czynnikami decydującymi o ich stabilnym wzroście była zdywersyfikowana struktura sprzedaży oraz zmiana notowań podstawowych produktów i wartość zrealizowanych premii. Wpływ miała również polityka kontraktowania oraz proces zarządzania ryzykiem kursowym stosowane w odpowiedzi na warunki makroekonomiczne i rynkowe. W analizowanym okresie średni kurs walutowy dolara amerykańskiego spadł z 3,98 do 3,76, powodując wyraźne zmniejszenie przychodów Grupy, dodano.

Koszt C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej) dla Grupy KGHM wyniósł w 2025 roku 2,58 USD/funt i był niższy w ujęciu rocznym o 3%. W omawianym okresie istotne spadki wskaźnika zanotowano w segmentach zagranicznych (-32% KGHM International LTD., -46% Sierra Gorda). Wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź SA o 3%, wynikał głównie z wyższego o 27% podatku od wydobycia niektórych kopalin (udział podatku od wydobycia w koszcie C1 to 1,42 USD/funt) oraz umocnienia złotego względem dolara amerykańskiego, co miało wpływ na wyższą o 36% r/r wycenę produktów ubocznych.

"Wysokie przychody i ustabilizowanie bazy kosztowej pozwoliły osiągnąć wynik operacyjny Grupy KGHM o 22% wyższy niż rok wcześniej. Skorygowana EBITDA Grupy KGHM wyniosła 10,3 mld zł, a jednostkowa 4,9 mld zł (+10% r/r). Zysk netto wyniósł odpowiednio 3,7 mld zł i 1,9 mld zł. Pomimo wypracowanego wyniku EBITDA wpływ na jego wysokość miały różnice kursowe. Zadłużenie Grupy Kapitałowej utrzymywało się na dobrym, stabilnym poziomie - wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA wyniósł 0,8" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Grupy KGHM wyniosły 3,9 mld zł i były o 0,2% niższe względem 2024 roku. Priorytetem były inwestycje w obrębie Głównego Ciągu Technologicznego. Wydatki w obszarze górnictwa osiągnęły poziom 3,0 mld zł i objęły m.in.: Program Udostępnienia Złoża (1040 mln zł), uzbrojenie rejonów górniczych (521 mln zł), wymianę parku maszynowego (474 mln zł), odwadnianie kopalń (248 mln zł), rozbudowę OUOW Żelazny Most (231 mln zł). W tym samym okresie inwestycje w obszarze hutnictwa osiągnęły poziom 723 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 1946 mln zł wobec 2788 mln zł zysku rok wcześniej.