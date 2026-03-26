Przejęcie amerykańskiego producenta detektorów podczerwieni InfraRed Associates za kwotę 8,4 dol. wpisuje się w strategię Vigo Photonics zakładającą m.in. ekspansję na rynku w USA. To dla spółki kluczowy rynek, charakteryzujący się dużym potencjałem w zakresie sprzedaży detektorów zarówno w tradycyjnych sektorach gospodarki, jak np. przemysł, jak i na potrzeby sektora obronnego. Dlatego zarząd Vigo od dłuższego czasu mocno zabiegał, by mocniej zaistnieć na nim poprzez m.in. posiadanie własnych zakładów produkcyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych. – Nabycie aktywów podmiotu amerykańskiego wyraźnie zwiększy nasze przychody na tym rynku, jednak kwestie finansowe to nie wszystko. Posiadanie zakładu produkcyjnego w USA jest kluczowe dla spełnienia wymogów dotyczących dostaw dla amerykańskiego sektora obronnego – wyjaśnia Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics. Spółka liczy, że akwizycja przyspieszy jej rozwój w Stanach Zjednoczonych oraz umożliwi poszerzenie bazy klientów na tamtejszym rynku, przejęcie kontraktów w każdej fazie realizacji, a także znacząco zwiększy rozpoznawalność marki Vigo w USA. Głównym celem spółki na rynku amerykańskim jest pozyskanie pozycji lidera w obszarze średniej podczerwieni. – Dla Vigo Photonics obronność od lat jest jednym z najważniejszych kierunków. Ta transakcja to jeden z istotnych punktów w długoterminowej strategii firmy. To także bardzo ważny krok, który pozwoli nam w pełni wykorzystać nasze moce produkcyjne i przybliży nas do celu, jakim jest przekształcenie Vigo w globalną firmę – wyjaśnia prezes.

Informacja o sfinalizowaniu zapowiadanej dużo wcześniej transakcji (nazwa firmy nie była jednak ujawniana) została bardzo pozytywnie przyjęta przez rynek. Podczas środowej sesji akcje Vigo zwyżkowały nawet o blisko 6 proc. – Ujawniony cel przejęcia nie powinien być zaskoczeniem dla rynku, biorąc pod uwagę wąski rynek detektorów podczerwieni – zauważa Michał Wojciechowski, analityk Ipopemy. – Wycena transakcji jest dosyć atrakcyjna, co jest uwarunkowane słabnącą pozycją konkurencyjną przejmowanej spółki (m.in. za sprawą ekspansji Vigo w USA). W naszej opinii synergie poprzez obecność na rynku amerykańskim są dosyć wyraźne i faktycznie mogą przyspieszyć wzrost w USA. Spodziewamy się także istotnych synergii kosztowych – dodaje.

InfraRed Associates to producent detektorów chłodzonych ciekłym azotem. Prowadzi działalność o zasięgu globalnym, jednak ze szczególnym uwzględnieniem rynków amerykańskiego, azjatyckiego oraz europejskiego. Jego produkty trafiają do odbiorców z sektorów przemysłowego, naukowego oraz wojskowego. Spółka posiada własne zaplecze produkcyjne, know-how, a także szeroką bazę klientów w USA oraz na rynkach międzynarodowych. Przychody InfraRed Associates wyniosły w 2024 r. 8,9 mln dol., a w 2025 8,7 mln dol. Z kolei zysk operacyjny, skorygowany o wydatki transakcyjne, wyniósł w 2024 r. 1,44 mln dol., a w 2025 r. ok. 1,5 mln dol.