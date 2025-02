W nowej wojnie handlowej gospodarki Meksyku i Kanady są na dużo słabszej pozycji niż Stany Zjednoczone

W 2023 r. Meksyk wyeksportował do USA towary warte 475,2 mld USD, podczas gdy jego import ze Stanów Zjednoczonych wyniósł 322,7 mld USD. USA odpowiadają za 56 proc. meksykańskiego importu, ale Meksyk tylko za 13,5 proc. importu do USA. Handel z USA mocno wspierał w ostatnich latach wzrost gospodarczy Meksyku i prowadził do spadku bezrobocia.

Stany Zjednoczone mają też wyraźną przewagę w starciu handlowym ze swoim północnym sąsiadem. Import z Kanady do Stanów Zjednoczonych wyniósł w 2023 r. 418,6 mld USD, a amerykański eksport do Kanady 354,4 mld USD. Kanada przyjmowała w 2022 r. 15,8 proc. amerykańskiego eksportu oraz była źródłem 14 proc. importu do USA. Tymczasem USA odpowiadały aż za 74,5 proc. eksportu Kanady i były źródłem 56,2 proc. sprowadzanych do niej towarów.

Amerykański prezydent Donald Trump zaskoczył inwestorów, dokonując szybszych i większych podwyżek ceł, niż się spodziewali. Teraz zaczynają liczyć, jak ta decyzja może wpłynąć na zyski spółek giełdowych. Obawiają się również, że wyższe koszty importu do Stanów Zjednoczonych skłonią Fed do tego, by dłużej wstrzymywał się z dalszymi obniżkami stóp lub nawet zaczął je znów podnosić.

Kanadyjski premier Justin Trudeau w odpowiedzi na działania Trumpa nakazał wprowadzić 25 proc. cło na towary z USA importowane rocznie za 155 mld dol. kanadyjskich. Kanadyjskie cła wejdą w życie, w większości dopiero jednak za miesiąc. W Kanadzie coraz częściej pojawiają się też wezwania do bojkotu konsumenckiego towarów z USA. Nie wszyscy tam jednak obwiniają za wojnę handlową wyłącznie administrację Trumpa. Tobi Lutke, kanadyjski miliarder będący współzałożycielem serwisu Shopify, stwierdził, że duża część winy leży po stronie rządu Trudeau. „Kanada prosperuje, gdy współdziała z Ameryką. Wygrywamy, pomagając wygrywać Ameryce. Trump wierzy, że Kanada nie wypełniła swojej części umowy i postawił warunki mające dowieść, że pracujemy wciąż razem: odzyskanie kontroli nad granicą i uderzenie w centra fentanylowe. To rzeczy, które każdy Kanadyjczyk chciałby, by zrobił ich rząd. To nie są szalone żądania, nawet jeśli pochodzą one z niepopularnego źródła” – napisał Lutke.