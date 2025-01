Akcje giełdowych maluchów z GPW zachęcają atrakcyjnymi wycenami

W zakończonym niedawno 2024 roku małe spółki z indeksu sWIG80 radziły sobie ze zmienny szczęściem. Akcje najbardziej rozchwytywanych przez inwestorów firm pozwoliły wypracować efektowne, nawet trzycyfrowe stopy zwrotu, ale jednocześnie papiery aż połowy spółek z tego indeksu przyniosły ich posiadaczom stratę. Kluczowy wpływ na takie wyniki miała korekta, która zabrała inwestorom sporą część zysków z bardzo udanej pod względem stóp zwrotu I połowy 2024 r. Czy w 2025 r. będzie można powalczyć o satysfakcjonujące stopy zwrotu w tym segmencie?

Firmy mocno niedowartościowane

Na celowniku analityków znalazło się ostatnio sporo ciekawych spółek z indeksu sWIG80. Z porównania cen docelowych akcji zawartych w rekomendacjach z bieżącymi kursami na GPW wynika, że segment ten kryje kilka ciekawych okazji. Najwięcej ma do zaoferowania Molecure. Za akcje biotechnologicznej firmy inwestorzy płacą obecnie nieco ponad 9 zł, co w zestawieniu z dużo wyższymi wycenami w najnowszych rekomendacjach oznacza, że mają przestrzeń do podwojenia notowań w perspektywie najbliższego roku. Analitycy Noble Securites, wyceniając akcje Molecure na 17,60 zł, argumentują, że spółka ma dwa projekty w badaniach klinicznych oraz po ostatniej rewizji portfela projekt USP7 i platformę mRNA w badaniach przedklinicznych. – Zwłaszcza flagowy projekt OATD-01 oceniamy jako bardzo obiecujący, a po solidnych w ocenie zarządu spółki danych przedklinicznych we wskazaniu stłuszczeniowej choroby wątroby (MASH) Molecure dąży do pozyskana partnera, który pomoże w rozwoju w tym perspektywicznym wskazaniu – podkreślają eksperci w raporcie. Co istotne, w grudniu 2024 r. spółka pozyskała ponad 30 mln zł z emisji akcji na sfinansowanie najbardziej atrakcyjnych programów klinicznych.

Foto: fot. k. skłodowski

Biorąc pod uwagę aktualny kurs, atrakcyjnie wyglądają akcje Enter Air, choć trzeba zauważyć, że wycenę spółki w dużej mierze uatrakcyjniła korekta z 2024 r. Zdaniem analityków DM BDM akcje przewoźnika świadczącego usługi czarteru samolotów są warte 69,50 zł, co daje blisko 30 proc. przestrzeni do wzrostu kursu. Eksperci spodziewają się rekordowych wyników przewoźnika w 2024 r. dzięki większej liczbie operacji lotniczych i poprawie rentowności. Prognozują wzrost EBITDA rok do roku o 21 proc., do 492,2 mln zł, i poprawę skorygowanego zysku netto o 14 proc., do 79,4 mln zł. Pozytywnie odnoszą się do planów spółki zakładających utrzymanie zdolności przewozowych na poziomie sezonu letniego 2024, zastępując dwie jednostki ACMI samolotami NG. – W naszej ocenie taka zmiana zwiększy liczbę operacji w niskim sezonie, jednocześnie obniżając rentowność w tym okresie. Symultanicznie pozwoli ona osiągnąć większe oszczędności w lecie, co przy wzroście liczby wylatanych godzin (efekt poprawy utylizacji floty) pozwoli na dalszą progresję wyników w 2025 r. – uważają. Zakładają, że moce przewozowe Enter Air zwiększą się w 2026 r. wraz z dostawą sześciu samolotów Boeing 737 MAX. Ponadto oczekują, że przewoźnik będzie kontynuować politykę redystrybucji zysków na rzecz inwestorów w kolejnych latach.

Jest potencjał do odbicia

Wśród niedowartościowanych spółek polecanych przez Trigon DM na 2025 r. znalazł się Bloober Team. Studio ma za sobą udaną premierę gry „Silent Hill 2 Remake ”, która zdaniem analityków ugruntowuje pozycję studia jako producenta wysokiej jakości gier z gatunku horrorów skierowanych do szerszego grona odbiorców oraz solidnego partnera kontraktowego. Gra powstała na zlecenie właściciela IP, czyli Konami. – Po pierwsze zwiększa to szanse na sukces kolejnej gry „Cronos: The New Dawn”, będzie autorskim IP studia z gatunku survival horror. Jesteśmy pozytywnie nastawieni, mając na uwadze opinie z testów, co może zwiastować zaawansowany etap produkcji i jej przyzwoitą jakość. Po drugie może to zapewnić Blooberowi stabilne przepływy pieniężne z opcją udziału w przychodach i umocnić jego pozycję jako „specjalisty od horrorów” – wskazują analitycy Trigon DM. Gra zadebiutuje w 2025 r. na PC oraz konsole najnowszej generacji.