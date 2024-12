W piątek zacznie obowiązywać embargo na rosyjski LPG

Nieco inaczej na sprawę patrzy grupa Unimot, jeden z największych importerów LPG do Polski. „Co do zasady nie spodziewamy się braków LPG u światowych dostawców, jednak z uwagi na przełączenie w Polsce kierunku logistyki o 180 stopni trzeba być przygotowanym na chwilowe, punktowe braki tego produktu w okresie przejściowym na krajowym rynku, zanim cały łańcuch dostaw dopasuje się do zupełnie nowej rzeczywistości” – ocenia biuro prasowe Unimotu. Dodaje, że grupa planuje zwiększać wolumen dostaw z takich kierunków, jak: Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja oraz Belgia i Holandia (porty w Antwerpii, Rotterdamie i Amsterdamie). Wszystko zależeć będzie od atrakcyjności cenowej produktu w poszczególnych lokalizacjach.

W związku z przewidywaną sytuacją na rynku LPG po grudniu 2024 r. Unimot zawarł z firmą HES Wilhelmshaven Tank Terminal umowę na przeładunek i magazynowane tego produktu. W kontrakcie przewidziano możliwość magazynowania paliwa o wolumenie około 8 tys. ton. Umowa została zawarta na 48 miesięcy, począwszy od 1 października tego roku z możliwością jej przedłużenia na kolejne 24 miesiące. Magazyny i infrastruktura należące do HES znajdują się w niemieckim Wilhelmshaven, na północny zachód od Bremy.

„Takie położenie terminala przeładunkowego gazu LPG jest optymalne z punktu widzenia procesu logistycznego dostaw tego produktu, w szczególności w sytuacji, gdy zacznie obowiązywać embargo na import gazu LPG z Rosji do UE. Ponadto w listopadzie 2024 r. grupa Unimot wyczarterowała również gazowiec do transportu tego surowca” – informuje giełdowa spółka. Dodaje, że będzie on operował na Morzu Północnym, dostarczając produkt do terminalu w Wilhelmshaven. Grupa Unimot znacząco zwiększyła także tabor cystern kolejowych do przewozu LPG. Dzięki nim w sposób sprawny będzie można dostarczyć drogą lądową produkt z portu w Wilhelmshaven do Polski. Obecnie Unimot dysponuje ponad 200 takimi cysternami.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Tegoroczne wakacje dla stacji paliw okresem żniw Wysoki popyt na diesla, benzyny i ofertę pozapaliwową wynikał z dużej liczby letnich wojaży, spadających cen i promocji. W efekcie pozycję konkurencyjną na polskim rynku umocniły m.in. sieci Orlenu, MOL-a i Unimotu.

Możliwe są krótkotrwałe wahania cenowe autogazu

Krótko do naszych pytań dotyczących dostępności LPG na polskim rynku odniosła się firma BP, która dysponuje nad Wisłą drugą (po Orlenie) co do wielkości siecią stacji paliw. Spółka zapewnia, że w Polsce nie jest importerem LPG. Kupuje go od podmiotów, które zajmują się taką działalnością. Jednocześnie bp zastrzegło, że nabywane LPG pochodzi z różnych kierunków, z wyłączeniem Rosji. Co więcej bp od początku agresji Rosji na Ukrainę samo zrezygnowało z importu rosyjskiego paliwa.

Następstwem zmiany kierunków dostaw LPG do Polski może być wzrost cen tego produktu, gdyż co do zasady import z alternatywnych kierunków jest droższy niż ze Wschodu. Od kilku tygodni takie zmiany są już widoczne na krajowych stacjach. Z ostatnich danych e-petrol.pl wynika, że średnia detaliczna cena autogazu wynosiła 3,18 zł za litr, podczas gdy latem kształtowała się nawet poniżej 2,7 zł. Dla porównania w tym czasie benzyna i olej napędowy potaniały. Z drugiej strony należy zauważyć, że tak dużo za autogaz jak obecnie kierowcy płacili ostatnio w marcu 2023 r. Jeszcze wyższe ceny pojawiły się na stacjach tuż po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. W marcu 2022 r. sięgały nawet 3,79 zł.