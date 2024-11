Trump 2.0 znów będzie grał cłami oraz imigracją

Część analityków twierdzi jednak, że większości wojen handlowych da się uniknąć. – Nie martwię się wojnami handlowymi z Meksykiem ani z Europą. Uważam, że te kwestie zostaną rozwiązane w ramach negocjacji. Tym, czym się martwię, są napięcia w relacjach z Chinami – stwierdził Mohamed el-Erian, doradca ekonomiczny Allianza.

Obawy przed wojnami handlowymi przyczyniły się w środę do spadków cen wielu surowców. „Metale przemysłowe, odzwierciedlając te oczekiwania, odnotowały jedne z największych spadków, na czele z miedzią i rudą żelaza, które są szczególnie wrażliwe na zmiany w handlu i popycie przemysłowym. Spodziewane zaostrzenie relacji handlowych wzbudziło obawy o przyszły popyt, co przełożyło się na rynki metali, które zareagowały gwałtownie na wzrost niepewności. Ucierpiały również towary rolne – spadły ceny zbóż, zwłaszcza soi. Odzwierciedla to obawy, że Chiny mogą odpowiedzieć działaniami odwetowymi, potencjalnie ograniczając eksport kluczowych upraw z USA, co wywiera presję na spadek cen” – wskazywał Ole Hansen, dyrektor ds. rynków surowcowych w Saxo Banku.

Taniała też ropa. Cena surowca gatunku WTI spadała po południu o 1,4 proc. i była nieco poniżej 71 USD za baryłkę. – Ropa traci, gdyż Trump obiecywał więcej jej wydobywać, co w długim terminie zwiększy jej nadmierną podaż na rynku – wyjaśniała Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

Wybór polityki

Trump obiecywał w kampanii wyborczej, że utrzyma w mocy obniżki podatków wdrożone za jego pierwszej kadencji. (Miały one wygasnąć po 2025 r.). Ogólnie jego obietnice wyborcze zostały uznane przez rynek za sprzyjające narastaniu deficytu budżetowego. Jego polityka fiskalna może też jednak prowadzić do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

„W krótkim terminie perspektywa niskich podatków oraz bardziej probiznesowego środowiska powinna sprawiać, że nastroje będą solidne, a apetyt na ryzyko duży” – napisali analitycy ING. Ich zdaniem jednak długoterminowe skutki polityki Trumpa są dosyć niepewne. Twierdzą m.in., że ostrzejsza polityka imigracyjna może prowadzić do niedoboru pracowników. „Wzrost zatrudnienia dotyczy szczególnie pracowników urodzonych za granicą, którzy stanowią już 19,5 proc. ogółu zatrudnionych w USA. Jeśli pula tych pracowników również zacznie się kurczyć, to może to wywołać poważne wyzwania związane ze stroną podażową, prowadzić do wzrostu płac i przyspieszenia inflacji” – uważają eksperci ING.