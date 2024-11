Powrót Trumpa powoduje gwałtowny wzrost cen akcji małych spółek

Spółki o małej kapitalizacji korzystają na rosnących gospodarkach i obniżkach stóp procentowych. Biorąc pod uwagę, że Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych od września i zasugerowała dalsze obniżki stóp, można przygotować grunt pod wzrost indeksu Russell 2000.

Obniżki stóp Fed mogą faworyzować mniejsze spółki

Fundamenty gospodarcze i korporacyjne pozostają głównym przedmiotem obaw inwestorów i perspektyw dalszego stymulowania wzrostu pod rządami Trumpa został dobrze przyjęty przez inwestorów. Fakt, że Rezerwa Federalna po raz kolejny obniżyła w czwartek stopy procentowe – zgodnie z oczekiwaniami – również ugruntował pozytywne nastroje wśród traderów.

Powell i jego zespół wyraźnie starali się nie zdradzać niczego na zeszłotygodniowym spotkaniu, odkładając grudniowe podsumowanie zaktualizowanych prognoz jako kolejne prawdopodobne źródło przyszłych wytycznych. Da to bankowi centralnemu czas na przetrawienie konsekwencji, jakie zmiana prezydenta będzie miała dla decyzji politycznych. Wydawało się jednak, że rynki posłuchały FOMC i zrobiły to, czego się od nich oczekiwano jako kolejny czynnik napędzający zwyżkowe wybicie. Jeśli obniżki stóp procentowych przez Fed będą kontynuowane zgodnie z oczekiwaniami, wówczas możemy zaobserwować dalsze pozytywne nastroje na amerykańskich giełdach. Może to faworyzować mniejsze spółki w stosunku do dużych korporacji, ponieważ są one zwykle bardziej wrażliwe na zmiany warunków finansowych i stóp procentowych. Firmy te są również zwykle bardziej nastawione na konsumentów krajowych, co może oznaczać, że są nieco bardziej chronione przed możliwymi planami taryfowymi Trumpa, a jednocześnie korzystają z obniżek podatków. Z możliwości ograniczenia regulacji skorzystałyby także mniejsze banki uwzględnione w indeksie. O oczekiwaniach co do pozytywnych perspektyw po wyborach świadczy 10-proc. wzrost indeksu Russell 2000 od początku ubiegłego tygodnia. Dla porównania Nasdaq i S&P 500 zwyżkowały odpowiednio o 6,6 proc. i 5,6 proc. Patrząc na ten rok widać, że spółki o mniejszej kapitalizacji pozostają w tyle za dużymi korporacjami, a indeks Russell 2000 wzrósł od początku roku o 19,3 proc. w porównaniu do 26,4 proc. i 28 proc. w przypadku S&P 500 i Nasdaq.

Technicznie rzecz biorąc, perspektywy dla Russell 2000 wydają się nieco przesadzone w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ RSI przekroczył poziom wykupienia na wykresie dziennym. W szerszej perspektywie czasowej widać, że na wykresie tygodniowym indeks ma jeszcze trochę miejsca, zanim zostanie wykupiony, ale zbliża się do swojego najwyższego poziomu w historii z listopada 2021 r. Monitorowanie jego wyników w ciągu następnego tygodnia będzie kluczowe aby zobaczyć, jak inwestorzy radzą sobie z presją sprzedaży, która może pojawić się wokół ATH. Inwestorzy będą także chcieli zwrócić uwagę na dane o CPO w USA opublikowane pod koniec tygodnia.