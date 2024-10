Dołek za nami. W IV kwartale sprzedaż mieszkań wzrośnie

Czas na odbicie?

– Uogólniając, uważam, że w III kwartale zaliczyliśmy dołek sprzedaży w obecnym cyklu i IV kwartał powinien przynieść wzrost kwartał do kwartału – ocenia Cezary Bernatek, analityk Erste Securities Polska. – Liczę, że stopniowo zacznie dochodzić do głosu popyt, który był odroczony w związku z zamieszaniem wokół nowego programu wsparcia klientów hipotecznych, a którego wprowadzenie staje się coraz mniej prawdopodobne.

Do tego oferta na rynku jest stosunkowo szeroka, a ceny zachowują się stabilnie – to korzystne dla klienta warunki do zakupu. Dodam, że stopniowe ożywienie miesiąc do miesiąca widać już było wyraźnie w III kwartale – dodaje.

Czytaj więcej Nieruchomości Aleksandra Gawrońska, JLL: Jeśli korekta cen mieszkań, to punktowo Nie ma silnych podstaw do tego, by ceny mieszkań szły generalnie w dół. Ewentualne korekty, bardziej w postaci promocji, są możliwe w przypadku pojedynczych projektów – mówi Aleksandra Gawrońska, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w JLL.

Przełamanie spadkowego trendu w końcówce roku przewiduje również Krzysztof Pado, analityk DM BDM.

– III kwartał był najsłabszym dla giełdowych deweloperów od końcówki 2022 r. W zasadzie tylko dwa podmioty odnotowały wzrost sprzedaży rok do roku: Dom Development i Archicom. Można powiedzieć, że sytuacja wróciła do normalności w warunkach wysokiego kosztu pozyskania finansowania kredytowego, po okresie rynku rozgrzanego przez „Bezpieczny kredyt 2 proc.” w 2023 r. Brak jednoznacznych decyzji w kwestii programu, który miał wprowadzić obecny rząd, wstrzymało podejmowanie decyzji przez część klientów – także tych, którzy mogliby pozyskać kredyt na warunkach rynkowych. Pewną barierą dla części klientów stały się także ceny mieszkań, aczkolwiek należy też brać pod uwagę przyrost wynagrodzeń. Dodatkowo część deweloperów sygnalizuje, że sprzedaż w lipcu była zaburzona przez wejście w życie nowej ustawy deweloperskiej, co wpłynęło na przejściowo niskie tempo procedowania umów – mówi Pado. – Wydaje się, że IV kwartał będzie oczywiście istotnie słabszy rok do roku, ale powinien być nieco lepszy w porównaniu z III kwartałem. U deweloperów, którzy pokazują dane miesięczne, widać poprawę między wrześniem a lipcem, co może potwierdzać tezę, że lipiec mógł być dołkiem popytu. Być może coraz mniej klientów liczy na wejście programu dopłat do kredytów, co przy nieco już niższych rynkowych stopach procentowych skłania ich do podejmowania decyzji o zakupie – dodaje.

Zdaniem eksperta należy zwrócić uwagę, że mimo iż RPP nie obniża jeszcze stóp procentowych, to rynek już takie ruchy wycenia, co wpływa na oprocentowanie kredytów o stałej pięcio-, dziesięcioletniej stopie. – Na rynek mogą też wrócić klienci, którzy w końcówce 2023 r. nie byli w stanie znaleźć atrakcyjnych dla siebie mieszkań ze względu na przebraną ofertę. Obecnie sytuacja pod względem zakresu możliwego wyboru jest dużo lepsza – podsumowuje Pado.