Faworyci inwestorów kontynuują marsz ku nowym szczytom

Czytaj więcej Analizy rynkowe Czterocyfrowe stopy zwrotu z akcji. Oto giełdowi prymusi XTB, Sygnity, Mirbud, Synektik czy Asbis – to przykłady spółek, które w ciągu ostatnich pięciu lat dały zarobić ponad 1000 procent. W sumie firm z minimum 100-proc. stopą zwrotu na GPW za ten okres jest ponad 150. Zapytaliśmy zarządy o przepis na wzrost wartości biznesu i plany.

Uwadze inwestorów nie umknęła pozytywna zmiana w wynikach Oponeo.pl, które w tym roku radzi sobie wyraźnie lepiej niż w poprzednim. W 2023 r. kurczący się rynek opon stanowił wyzwanie dla spółki, z którym sobie dość dobrze poradziła. Dzięki koncentracji na sprzedaży internetowej spowolnienie było dla niej mniej odczuwalne. W II kwartale br. poprawa w wynikach była już wyraźna, a odpowiadają za nią wzrost rentowności w segmencie opon oraz efekt dźwigni operacyjnej w szybko rozwijającej się spółce zależnej Dadelo, sprzedającej rowery. Tempo tegorocznej zwyżki notowań Oponeo robi wrażenie – od początku stycznia ich cena akcji podniosła się o niemal 85 proc., a stopa zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy podwoiła się. W połowie tego roku kurs przebił poziom 80 zł i wyznaczył nowy historyczny szczyt, a wycena giełdowa internetowego dystrybutora opon i felg po raz pierwszy przekroczyła miliard złotych. – Moim zdaniem cena akcji Oponeo wzrosła szybciej niż uzasadniałby to dynamiczny rozwój spółki. Głównym powodem wzrostu kursu wydaje się perspektywa dalszego skupu akcji przez głównych akcjonariuszy – zauważa Adrian Kowollik, analityk East Value Research. W I kwartale tego roku zwiększyli oni zaangażowanie w akcjonariacie Oponeo o 10 pkt proc.

Kursy dostały skrzydeł

Decyzja o kontynuowaniu przez obecny rząd projektu CPK, choć w nieco odświeżonej formie sprawiła, że inwestorzy znów przypomnieli sobie o spółkach, które mogą na nim zarobić. Ich uwaga skierowała się przede wszystkim na Torpol, spółkę kontrolowaną przez Skarb Państwa specjalizujący się budowie linii kolejowych. Jak zauważa Krzysztof Pado, analityk DM BDM, spółka już od dłuższego czasu przyciągała uwagę inwestorów w związku z solidnymi wynikami finansowymi i nadzieją na wysyp opóźnionych przetargów od PKP PLK. – Torpol ma obecnie rekordowy portfel w historii, zbudowany w otoczeniu raczej niewymagającej presji konkurencyjnej. Bieżąca rentowność normalizuje się w porównaniu ze znakomitym okresem 2021–2023, jednocześnie marża w I półroczu, a szczególnie w II kwartale) jest wyraźnie wyższa niż wskazywane przez spółkę modelowe 6 proc. Przy historycznie konserwatywnym podejściu spółki do marż na początku realizacji nowych zleceń traktujemy to jako dobry prognostyk na kolejne kwartały – wskazuje. Zdaniem eksperta duży portfel daje spółce możliwość selektywnego podejścia do przetargów oraz korzystne pozyskanie w obecnej sytuacji rynkowej podwykonawców i dostawców (spadek nakładów PKP PLK rok do roku w 2024 r., nikła podaż nowych kontraktów). Spółka ma już wypełniony w pełni zleceniami portfel na 2025 rok i chce zapełnić go na kolejne lata. Zarząd zapowiedział niedawno, że firma planuje składać oferty w postępowaniach, które ma ogłosić niebawem PKP PLK (ich pula to ok. 6 mld zł). Jednocześnie wypatruje pierwszych przetargów kolejowych od CPK – swojego głównego akcjonariusza. Najnowsza rekomendacja analityka z ceną docelową na poziomie 37,30 zł wskazuje jednak wyraźnie, że po ostatniej fali zwyżek potencjał kursu do dalszych wzrostów jest mocno ograniczony. Warto jednak mieć na uwadze, że tylko do początku tego roku akcje spółki zdrożały o ponad 70 proc., a stopa zwrotu za ostatnie pięć lat to aż 650 proc.

Rynek duże nadzieje pokłada także w Newagu, który specjalizujące się w produkcji różnego rodzaju taboru szynowego. Pozytywne nastawienie rynku do spółki, której kurs w ostatnich dniach znalazł się na nowych szczytach, to jednak efekt nie tylko oczekiwań związanych z projektem CPK, ale także poprawiające się wyniki finansowe będące efektem realizacji kolejnych dużych kontraktów na dostawę taboru szybowego (zespoły trakcyjne, lokomotywy elektryczne i hybrydowe) oraz liczne kontrakty na modernizację i naprawy taboru kolejowego. W II kwartale 2024 r. wyższa od oczekiwań analityków liczba przekazań lokomotyw oraz większy przerób usług modernizacyjnych znalazła odzwierciedlenie w wysokiej, dwucyfrowej dynamice poprawy zysków rok do roku. Do tego w ostatnich miesiącach spółce udało się pozyskać kilka dużych zleceń, m.in. na dostawę 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych dla PKP InterCity za 3,36 mld zł brutto.