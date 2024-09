Czterocyfrowe stopy zwrotu z akcji. Oto giełdowi prymusi

Również Mirbud deklaruje dalszy rozwój biznesu.

– Stopa zwrotu z naszych akcji w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła ponad 1300 proc. To ogromny dowód zaufania inwestorów do naszej działalności i obranego kierunku rozwoju – mówi Paweł Bruger, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej. Dodaje, że nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy, jaką spółka włożyła w rozwój na rynku budownictwa kubaturowego. Dzięki temu w tym czasie grupa potroiła wartość przychodów.

– Potencjał rozwoju biznesu i dalsze skalowanie działalności będzie uzależnione od realizacji posiadanego portfela zamówień i wdrożenia planów wejścia na rynek budownictwa infrastruktury kolejowej. Pamiętajmy jednak, że zdrowy wzrost powinien mieć charakter liniowy, a nie skokowy. Tak duży wzrost skali działalności w ostatnich latach wymaga od nas odpowiedniego dostosowania organizacji grupy do osiąganych wyników – podsumowuje przedstawiciel Mirbudu.

Powody do zadowolenia ma też Elektrotim, który w latach 2019–2024 przeszedł udaną transformację. Od grupy kilku małych firm o ograniczonej synergii, problemach z wynikami i płynnością, osiągających łączne obroty rzędu 250–300 mln zł, do silnie skonsolidowanego wokół działalności spółki dominującej, zyskownego podmiotu o obrotach rzędu 500–600 mln zł. Obecnie ważnym czynnikiem określającym perspektywy rozwoju grupy są rynkowe trendy.

– Transformacja energetyczna, wzrost wydatków na obronność, plany modernizacji sieci kolejowych i rosnące, przy wsparciu funduszy europejskich, wydatki samorządów na rozwój infrastruktury są w obszarze kluczowych kompetencji, jakimi dysponuje Elektrotim – podkreśla zarząd spółki. Wskazuje, że są to programy, które będą realizowane co najmniej przez kilka, kilkanaście kolejnych lat. To będzie długofalowo wspierać biznes giełdowej spółki.

NewConnect dobrą trampoliną

W gronie liderów wzrostu wyceny są też firmy, które swoją przygodę z rynkiem zaczynały od NewConnect. To m.in. Synektik czy Cloud Technologies. Obie działają w perspektywicznych branżach i potrafią ten potencjał wykorzystywać. Synektik rozpycha się na rynku robotów medycznych, a Cloud Technologies koncentruje się na wysokomarżowej sprzedaży danych.