WykresDnia: Po wyborach dewaluacja tureckiej liry? Turcy sięgają po złoto

Sytuacja finansowa Turcji poprawiła się, ponieważ agencja Fitch Ratings podwyższyła długoterminowy rating kraju w walucie obcej (IDR) z „B” do „B+”, jednocześnie zmieniając perspektywę kraju ze „stabilnej” na „pozytywną”.

Şimşek zwrócił uwagę na zaangażowanie rządu w walkę z inflacją. Zdaniem ministra turecki bank centralny (TCMB) jest zdeterminowany wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, aby skutecznie zarządzać oczekiwaniami inflacyjnymi.

W odniesieniu do stabilizacji cen Şimşek podkreślił potrzebę cierpliwości, aby osiągnąć stabilność cen. – Należy pamiętać, że osiągnięcie stabilności cen wymaga czasu – stwierdził. Minister powtórzył, że rząd będzie w dalszym ciągu zacieśniać politykę fiskalną, aby wesprzeć wysiłki banku centralnego na rzecz obniżenia inflacji, która w lutym wzrosła do 67,1 proc. rok do roku.

Turcja przygotowuje się do wyborów lokalnych, które odbędą się pod koniec marca. Rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) chce odzyskać kontrolowane obecnie przez opozycję główne miasta, takie jak Stambuł i Ankara.

Prezydent Erdoğan wyraził pewność, że rządowe działania antyinflacyjne wejdą w życie do końca roku.

Minister finansów poruszył także kwestię perspektyw długoterminowych, dając do zrozumienia, że ​​po wyborach Turcja będzie miała przedłużony okres bezwyborczy na wdrożenie reform zwiększających produktywność i konkurencję w ramach ogłoszonego we wrześniu ubiegłego roku średniookresowego programu. – Program ogłoszony we wrześniu działa – powiedział Şimşek.