WykresDnia: Ryzykowny japoński jen. Co zrobi BoJ?

W poniedziałek jen japoński traci w stosunku do swojego amerykańskiego odpowiednika piąty dzień z rzędu i osiąga najniższy poziom od półtora tygodnia w związku z oczekiwaniami, że superłagodna polityka pieniężna Banku Japonii (BoJ) jeszcze się nie zakończyła . W rzeczywistości gubernator BoJ Kazuo Ueda w zeszłym tygodniu przedstawił nieco gorszą ocenę gospodarki. Co więcej, BoJ ogłosił, że w tym tygodniu przeprowadzi niezaplanowaną operację obligacji. To z kolei osłabia jena i pomaga parze USD/JPY w wykorzystaniu pozytywnego ruchu z zeszłego tygodnia powyżej poziomu 149,00.

Pozytywny wynik wiosennych negocjacji płacowych powinien pozwolić BoJ na wycofanie się z polityki ujemnych stóp procentowych w kwietniu, jeśli nie w marcu. To, wraz ze słabym popytem na dolara amerykańskiego, w obliczu niepewności co do ścieżki obniżek stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną, może powstrzymać dalszy ruch aprecjacyjny pary USD/JPY. Inwestorzy mogą również woleć poczekać z boku na wtorkową decyzję BoJ, po której w środę zostaną opublikowane wyniki dwudniowego posiedzenia politycznego FOMC i które zapewnią nowy impuls kierunkowy

W poniedziałek Bank Japonii rozpoczyna dwudniowe posiedzenie w sprawie polityki pieniężnej. Rynki obstawiają, że we wtorek BoJ opuści ujemne stopy procentowe. W piątek Rengo, Japońska Konfederacja Związków Zawodowych (JTUC), ogłosiła podwyżkę płac średnio o 5,28 proc., co stanowi najbardziej wyraźny wzrost od 33 lat.