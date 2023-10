WykresDnia: Zagranica wciąż kupuje amerykańskie obligacje

Ogólnie rzecz biorąc, w sierpniu zagraniczni rezydenci zwiększyli swoje zaangażowanie w długoterminowe amerykańskie papiery wartościowe. Według danych Departamentu Skarbu USA zakupy netto wyniosły 61,3 miliarda dolarów.

Tymczasem kilka największych nazwisk z Wall Street ogłosiło szczyt rentowności długoterminowych obligacji skarbowych po tym, jak rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji na początku tygodnia na krótko wzrosła powyżej 5 proc., osiągając najwyższy poziom od 2007 roku.

Analitycy z UBS Global Wealth Management, nadzorującego 3,1 biliona dolarów stwierdzili, że rentowność obligacji skarbowych raczej nie wzrośnie, co potwierdza wielu inwestorów twierdzących, że wyprzedaż amerykańskich obligacji rządowych dobiega końca.

Rentowności obligacji zmieniają się odwrotnie do ich cen. – Na tej podstawie naszym zdaniem jesteśmy już blisko szczytu rentowności – napisali stratedzy UBS, powtarzając, że preferują „wysokiej jakości obligacje z segmentem zapadalności od 1 do 10 lat”.

Do innych prognozujących szczyt rentowności zalicza się miliarder Bill Ackman, który opublikował informację, że jego fundusz hedgingowy Pershing Square Capital Management pokrył swój zakład w stosunku do 30-letnich obligacji skarbowych. Vanguard, drugi co do wielkości podmiot zarządzający aktywami na świecie, również stwierdził, że po „okrutnym lecie” dla inwestorów w obligacje jest optymistycznie nastawiony do długoterminowych obligacji skarbowych.

Natomiast analitycy twierdzą, że Departament Skarbu USA prawdopodobnie zwiększy liczbę aukcji w czwartym kwartale, ogłaszając w tym tygodniu swoje plany finansowe mające na celu sfinansowanie pogłębiającego się deficytu budżetowego.