WykresDnia: Powell dał zielone światło dla wyższych rentowności

Wiceprezes Fed Philip Jefferson, który pełni wpływową rolę w amerykańskim banku centralnym, również przedstawił tę strategię na początku tego miesiąca mówiąc, że Fed powinien „zrównoważyć ryzyko niewystarczającego zaostrzenia polityki z ryzykiem zbyt restrykcyjnej polityki. ”

Rynki finansowe w przeważającej mierze wyceniają kolejną przerwę Fed w podwyżkach stóp procentowych na posiedzeniu od 31 października do 1 listopada, ale według CME FedWatch Tool szanse na dodatkową przerwę w grudniu są znacznie niższe i wynoszą około 61 proc..

Inflacja w USA uległa wyraźnemu spowolnieniu w stosunku do najwyższego poziomu od czterdziestu lat zeszłego lata, kiedy Fed podniósł krótkoterminowe stopy procentowe w najbardziej agresywnym tempie od lat 80. Uważnie obserwowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich wzrósł we wrześniu o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, w porównaniu z czerwcową roczną stopą wynoszącą 3 proc., głównie ze względu na rosnące ceny gazu, ale nadal jest w dół w porównaniu ze stopą 9,1 proc. w czerwcu 2022 r. To mile widziana zmiana dla Fed , ale urzędnicy nie są jeszcze gotowi ogłosić zwycięstwa.

Preferowany przez Fed wskaźnik inflacji wykazał podobne spowolnienie, przy czym wskaźnik cen osobistych wydatków konsumpcyjnych wzrósł o 3,9 proc. w ciągu 12 miesięcy zakończonych w sierpniu, co stanowi najniższy roczny wzrost tego wskaźnika od dwóch lat. Inflacja nadal utrzymuje się powyżej celu Fed wynoszącego 2 proc., a urzędnicy stwierdzili, że muszą zobaczyć dalsze dowody na ochłodzenie gospodarki.

Oprócz rosnących rentowności obligacji skarbowych, które chłodzą gospodarkę, kurczące się konta oszczędnościowe, zmęczenie spowodowane wysoką inflacją, wznowienie spłat kredytów studenckich w tym miesiącu, a nawet niepewność związana z trwającymi strajkami pracowniczymi, mogą ostatecznie załamać amerykańskiego konsumenta.