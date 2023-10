WykresDnia: USA: dwuletnie obligacje skarbowe najwyżej od 2006 r.

https://pbs.twimg.com/media/F8q7GUSX0AAVatI?format=jpg&name=900x900

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły we wtorek, gdy inwestorzy zastanawiali się nad perspektywami stóp procentowych i gospodarki po silniejszych niż oczekiwano danych makroekonomicznych. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o około 13 punktów bazowych do 4,84 proc.. Rentowność obligacji 2-letnich wzrosła o 12 punktów bazowych do 5,218 proc. i osiągnęła najwyższy poziom nienotowany podczas sesji od 2006 roku.

Wzrost rentowności nastąpił, gdy dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień znacznie przekroczyły oczekiwania Wall Street. Dane wykazały wzrost o 0,7 proc. w miesiącu, przekraczając szacunki na poziomie 0,3 proc. według ekonomistów ankietowanych przez Dow Jones.

– Sprzedaż detaliczna była dziś rano wyższa od oczekiwań, co spowodowało powrót rentowności do poziomów problematycznych dla rynku – powiedział Alex McGrath, dyrektor ds. inwestycji w NorthEnd Private Wealth. – Ten wynik w dalszym ciągu ciąży na inwestorach starających się przetrawić wypowiedzi neutralnych Fed, aby zyskać informacje co do przyszłych działań Fed.