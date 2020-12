Perspektywa szczepień najważniejsza

Notowania GBPUSD zaliczyły w dniu wczorajszym prawdziwy roller coaster po tym jak pojawiły się informacje o możliwości odstąpienia Wielkiej Brytanii od stołu negocjacyjnego. Choć wczorajsze rozmowy telefoniczne nie przyniosły przełamania impasu w kluczowych spornych kwestiach, to jednak w kolejnych dniach brytyjski premier Boris Johnson osobiście ma się udać do Brukseli aby kontynuować rozmowy. O ile brak umowy handlowej może prowadzić do załamania notowań szterlinga, to jednak w przeszłości kompromis ws. Brexitu zawierany był rzutem na taśmę w ostatniej chwili, zatem podobnie może być i tym razem.