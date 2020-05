Czy wystarczy paliwa do dalszych wzrostów?

Choć oczywiście informacja ta nie zmienia perspektywy uzyskania szczepionki, która raczej jest możliwa do wprowadzenia w 2021 roku niż najbliższych miesiącach, to jednak informacja trafiła na podatny grunt i wsparła ryzykowne aktywa. W dniu dzisiejszym notowania kontraktu terminowego na S&P 500 dobijają do maksimów z końcówki kwietnia podobnie jak niemieckie Dax. Utrzymanie fali optymizmu na rynku powinno sprzyjać więc wyjściu na nowe „popandemiczne" szczyty. W tym momencie największym zagrożeniem dla rynków w najbliższej perspektywie może być jednak ponowne zaostrzenie amerykańsko-chińskich relacji.